Общество
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47 минут назад
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Выходные в Липецке: возвращение лета, «Голоса улиц» и юбилей театра кукол
Рассказываем, как весело и достойно провести уикенд.
Как обычно начинаем нашу рубрику в выходные с музыкального номера. Сегодня представляем вам попурри воронежской группы «Реализм», которая начинала в далёком 2004 году с репетиций в гаражах, будучи коллективом панков-подростком. Сейчас «вечно молодые» парни играют в основном тяжёлый рок вперемешку в задорным панков. Состав группы: Алексей Гончар - бас-гитара, вокал, Сергей Курильченко - соло-гитара, Вячеслав Щербаков - ударные.
Недавно они выступали в АРТ-пространстве «Модное Место» ОЦКНТ, где их выступление и снял Аркадий Свиридов.
Дожди ушли
В субботу в Липецке похолодает, но затем температура начнёт возвращаться в климатическую норму.
Отключение воды
В субботу, 5 июля в 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Волгоградская, 8, 8а, 10, 11, 12, 14;
- ул. Зегеля, 15;
- ул. Ильича, 15;
- ул. Нижняя Логовая, 1;
- ул. Семашко, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а;
- ул. Студенческая, 14а;
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Воронежской. Воронежской 2-й, Дачной, Ильича, Песчаной, Профсоюзной, Студенческой.
6 июля с 10:00 о конца ремонта «высохнут»:
- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;- ул. К. Маркса, вл. 9/2.
В частном секторе испытание без удобство ждёт жителей улиц 9 Января, Академика Павлова, Ватутина, Докучаева, Зелёной, Елецкой, Ильича, Карьерной, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лескова, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го.
На свежем воздухе
В парках Липецка на выходных найдётся место и танцевальным конкурсам, и мероприятиям «Играй гармонь» (6+). Подробная информация на графике от мэрии Липецка.
Кино под открытым небом
На городище по вечерам опять собираются крутить фильмы – если не объявят «красный уровень», конечно. 5 июня в 20:00 – «Моя ужасная сестра-2». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Александр Галибин (6+).
В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова. Лариса Удовиченко.
В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.
6 июня в 20:00 покажут мультик «Северные Амуры». Россия, 2023. Режиссёр Роман Тавабилов (6+).
Роли озвучивали: Радик Юльякшин, Нафиза Кадырова, Идрис Газиев.
Киноклуб
Одним из главных культурных событий субботы, 5 июля, в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) станет старт «Летних каникул».
Речь пойдёт о творчестве великого немецкого режиссёра, сценариста, фотографа и продюсера Вима Вендерса, которому исполняется 80 лет. Покажут один из лучших его фильмов «Алиса в городах». ФРГ, 1973. Драма (16+).
Кадр из фильма
В ролях: Рюдигер Фоглер, Йелла Роттлэндер, Эрнетс Боэм.
Вход свободный.
Юбилей театра кукол
В воскресенье, 6 июля, будем праздновать 50-й день рождения Липецкого театр кукол (ул. Гагарина, 74). Гостей ждёт яркая и красочная программа (6+):
В 10:00 - Торжественное открытие на летней сцене и парад-алле любимых персонажей кукольных спектаклей;
В 10:15 - Театральная викторина: можно проверить эрудицию и получить памятные призы;
10:30 – Спектакль на летней сцене «Петрушка Романовский» – добрая классика для детей и взрослых;
12:00 – Праздничный концерт в основном зале.
Яркий, красочный и разнообразный процент представит Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). 6 июля в 18:00 на площади перед ОЦКНТ пройдёт яркий фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности (6+).
Что вас ждёт?
- Живые выступления от лучших коллективов Липецка:
- Цирк «Ника» — захватывающие номера, от которых замирает сердце
- Театральная студия «Портрет» — мини-спектакли, полные эмоций
- Семейный дуэт Надежды Королёвой и Сергея Жаринова — трогательные и тёплые композиции
- Студия «Bellydance super stars» — зажигательные восточные ритмы.
А ещё – яркие фотозоны, викторины с подарками и … ромашковые предсказания — вытяните свой лепесток с пожеланием.
Без рояля
Если же вы предпочитаете более камерные мероприятия, то 6 июля в 17:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится концерт «В ритме лета» (6+).
Это часть творческого проекта «Без рояля». Вы увидите сочетание испанской музыки, страстного танго и всенародно любимых песен.
Футбол
Посвятить часть выходных можно и спорту, например – просмотру 5 июля в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) футбольного матча между «Металлургом-М» и «Кристаллом-МЭЗТ» из Борисоглебска, идущего без поражений лидера турнира – 12 побед в 12-ти матчах (6+)
Именно в этой игре ожидается дебют новобранца липчан из ульяновской «Волги» центрального защитника Александра Данилова.
Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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