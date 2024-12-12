Выходные в Липецке: возвращение лета, «Голоса улиц» и юбилей театра кукол

Рассказываем, как весело и достойно провести уикенд.





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В субботу в Липецке похолодает, но затем температура начнёт возвращаться в климатическую норму.



















В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Воронежской. Воронежской 2-й, Дачной, Ильича, Песчаной, Профсоюзной, Студенческой.













- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;





В частном секторе испытание без удобство ждёт жителей улиц 9 Января, Академика Павлова, Ватутина, Докучаева, Зелёной, Елецкой, Ильича, Карьерной, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лескова, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го.









В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова. Лариса Удовиченко.



В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.

6 июня в 20:00 покажут мультик «Северные Амуры». Россия, 2023. Режиссёр Роман Тавабилов (6+).









Роли озвучивали: Радик Юльякшин, Нафиза Кадырова, Идрис Газиев.









Киноклуб

Речь пойдёт о творчестве великого немецкого режиссёра, сценариста, фотографа и продюсера Вима Вендерса, которому исполняется 80 лет. Покажут один из лучших его фильмов «Алиса в городах». ФРГ, 1973. Драма (16+).













Кадр из фильма

12:00 – Праздничный концерт в основном зале.















Яркий, красочный и разнообразный процент представит Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). 6 июля в 18:00 на площади перед ОЦКНТ пройдёт яркий фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности (6+).









Если же вы предпочитаете более камерные мероприятия, то 6 июля в 17:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится концерт «В ритме лета» (6+).









Посвятить часть выходных можно и спорту, например – просмотру 5 июля в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) футбольного матча между «Металлургом-М» и «Кристаллом-МЭЗТ» из Борисоглебска, идущего без поражений лидера турнира – 12 побед в 12-ти матчах (6+)







