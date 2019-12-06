Общество
сегодня, 13:20
Липецкие прокуроры усилят надзор за «управляшками»
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Управляющие компании должны обратить внимание на своевременное очищение кровли домов и придомовых участков от снега и льда.
Прокуратура Липецкой области требует от управляющих компаний незамедлительно принять дополнительные меры по очистке крыш зданий от наледи и снега, а также его уборке с придомовых территории. Прокуроры региона намерены усилить надзор за УК.
Управляющие компании обязаны содержать общее имущество в надлежащем состоянии. В минимальный перечень работ УК входят проверка кровли здания и ее очистка от наледи и снега, уборка придомовой территории ото льда. «Управляшки» обязаны своевременно удалять сосульки с крыш, чистить дворовые территории от снега и обрабатывать их пескосоляной смесью. Неисполнение этих обязанностей — основание для привлечения виновных лиц к административной ответственности, напоминают в прокуратуре Липецкой области.
Прокуроры городов и районов усилят надзор за работой управляющих компаний в зимний период и выдадут предостережения их руководителям. Если будет установлено, что УК не исполняют своих обязанностей, то это станет поводом для проверки компании с привлечением контролирующих и надзорных органов. Проверки незамедлительно будут проводить и по сообщениям в СМИ. В случае грубых нарушений со стороны УК могут инициировать расследование.
Один из поводов пристального внимания прокуратуры к коммунальщикам - трагедия прошлой зимы. Вечером 4 февраля 78-летняя Раиса Родина отправилась в магазин. На улице Депутатской с дома №94 ей на голову упала ледяная глыба. Утром следующего дня женщина умерла от полученных травм в больнице. Происшествие сразу же стало резонансным. Накануне трагедии губернатор обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега. После череды экспертиз следствие назвало обвиняемого. Им стал 47-летний Сергей Медведков - хозяина квартиры, с козырька балкона которого упала ледяная глыба. Дело в отношении него сейчас рассматривается в Октябрьском районном суде.
Управляющие компании обязаны содержать общее имущество в надлежащем состоянии. В минимальный перечень работ УК входят проверка кровли здания и ее очистка от наледи и снега, уборка придомовой территории ото льда. «Управляшки» обязаны своевременно удалять сосульки с крыш, чистить дворовые территории от снега и обрабатывать их пескосоляной смесью. Неисполнение этих обязанностей — основание для привлечения виновных лиц к административной ответственности, напоминают в прокуратуре Липецкой области.
Прокуроры городов и районов усилят надзор за работой управляющих компаний в зимний период и выдадут предостережения их руководителям. Если будет установлено, что УК не исполняют своих обязанностей, то это станет поводом для проверки компании с привлечением контролирующих и надзорных органов. Проверки незамедлительно будут проводить и по сообщениям в СМИ. В случае грубых нарушений со стороны УК могут инициировать расследование.
Один из поводов пристального внимания прокуратуры к коммунальщикам - трагедия прошлой зимы. Вечером 4 февраля 78-летняя Раиса Родина отправилась в магазин. На улице Депутатской с дома №94 ей на голову упала ледяная глыба. Утром следующего дня женщина умерла от полученных травм в больнице. Происшествие сразу же стало резонансным. Накануне трагедии губернатор обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега. После череды экспертиз следствие назвало обвиняемого. Им стал 47-летний Сергей Медведков - хозяина квартиры, с козырька балкона которого упала ледяная глыба. Дело в отношении него сейчас рассматривается в Октябрьском районном суде.
6 605
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