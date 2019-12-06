Общество

сегодня, 13:20

Липецкие прокуроры усилят надзор за «управляшками»

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#сосульки #снег #ЖКХ #управляющая компания
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Липецкие прокуроры усилят надзор за «управляшками»

Управляющие компании должны обратить внимание на своевременное очищение кровли домов и придомовых участков от снега и льда.

Прокуратура Липецкой области требует от управляющих компаний незамедлительно принять дополнительные меры по очистке крыш зданий от наледи и снега, а также его уборке с придомовых территории. Прокуроры региона намерены усилить надзор за УК.

Управляющие компании обязаны содержать общее имущество в надлежащем состоянии. В минимальный перечень работ УК входят проверка кровли здания и ее очистка от наледи и снега, уборка придомовой территории ото льда. «Управляшки» обязаны своевременно удалять сосульки с крыш, чистить дворовые территории от снега и обрабатывать их пескосоляной смесью. Неисполнение этих обязанностей — основание для привлечения виновных лиц к административной ответственности, напоминают в прокуратуре Липецкой области.

Прокуроры городов и районов усилят надзор за работой управляющих компаний в зимний период и выдадут предостережения их руководителям. Если будет установлено, что УК не исполняют своих обязанностей, то это станет поводом для проверки компании с привлечением контролирующих и надзорных органов. Проверки незамедлительно будут проводить и по сообщениям в СМИ. В случае грубых нарушений со стороны УК могут инициировать расследование.

Один из поводов пристального внимания прокуратуры к коммунальщикам - трагедия прошлой зимы. Вечером 4 февраля 78-летняя  Раиса Родина отправилась в магазин. На улице Депутатской с  дома №94 ей на голову упала ледяная глыба. Утром следующего дня  женщина умерла от полученных травм в больнице. Происшествие сразу же стало резонансным. Накануне трагедии губернатор обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега. После череды экспертиз следствие назвало обвиняемого. Им стал 47-летний Сергей Медведков - хозяина квартиры, с козырька балкона которого упала ледяная глыба. Дело в отношении него сейчас рассматривается в Октябрьском районном суде. 
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#сосульки #снег #ЖКХ #управляющая компания
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Комментарии (6)

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Как гость
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Правовед

29 минут назад
На кого эта брехня рассчитана? Как к ним напишешь обращение - так обязательно отписка. За более чем десятилетнее "общение" с ними, не получено ни одного ответа с тем, что кто-то привлечен к ответственности и найдены нарушения. Это мусор, а не прокуратура, а ее сотрудники - преступники, т.к. нарушают и присягу и законы страны.
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Вопрос

35 минут назад
А что реально может сделать этот "бумажный тигр" прокурор?
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Гость

50 минут назад
Таким образом готовят для иногородних " хозяив " а не пора ли работать в действительности со своими? А не просто пальчиком грозить. Или что иногороднии будут лучше работать? У нас есть одна правда не УК а пивка со своими правилами, и ведь не кто сне справится не может.
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Житель

59 минут назад
Фактическими владельцами 80% ук являются 3 человека. Все это знают. Посадите их для начала за стол и «настоятельно» порекомендуйте сделать хорошо. С лисиным беседу провели - человек аж ярд нашёл сразу;)))₽₽
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Житель

сегодня, 13:46
Какая борьба они их не лишают лицензий разворовали миллионы и банкроты уставной 10000 руб--хозяева УК местные депутаты -все в шоколаде.
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ук

сегодня, 13:43
Надо же! всю жизнь управляшки народ обирали и ничего не делали! И вдруг! Раньше что, никто не знал об этом?
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