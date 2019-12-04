Общество

52 минуты назад

Областная полиция обзаведется новым начальником к концу года

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#полиция #УМВД РФ по Липецкой области
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Областная полиция обзаведется новым начальником к концу года

Новым начальников управления МВД по Липецкой области может стать полковник полиции из Курска.

Как стало известно GOROD48, кандидатура заместителя начальника УМВД по Курской области Олега Латунова как нового начальника УМВД РФ по Липецкой области согласована на всех уровнях и уже к новогодним праздникам выйдет соответствующий указ президента. По крайней мере, в администрации области ждут переезда нового руководителя полиции из Курска в Липецк к концу года.

Ранее мы уже сообщали, что именно Олег Латунов заступит на ставшую вакантной должность после увольнения предыдущего начальника УМВД РФ по Липецкой области Михаила Молоканова.

Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию (Астраханское педагогическое училище имени Н.К.Крупской) Олег Латунов - учитель физкультуры. Физруком в школе родного села он проработал всего лишь пару месяцев, после чего в 1991 году был призван в армию. После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами, начав службу с должности милиционера-конвоира Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году его назначили начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области.

В 2014 году Олега Латунова перевели в Курск на должность руководитель УМВД РФ по городу. С 2018 года он - заместитель начальника УМВД по Курской области.
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#полиция #УМВД РФ по Липецкой области
3

Комментарии (6)

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Валетов

6 минут назад
Физрук , тьфу!
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Андрей

7 минут назад
Классная карьера, и очень быстрая после академии
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Жена Латунова

7 минут назад
я уже собираю чемодан, кладу Олегу трусы, носки. Скоро выезжаем в Липецк
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Сеня

12 минут назад
Молоканов говарил, что всю коррупцию победит, и вот где он теперь?
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Гость

14 минут назад
Надеемся будет работать.
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ОБ ОКПО

19 минут назад
Ребята с конвоя,работайте,может и вам повезёт
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