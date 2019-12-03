Общество
сегодня, 12:55
Депутат горсовет предлагает переименовать остановки в центре Липецка
29 856
В администрацию Липецка поступило обращение сопредседателя Общественного совета, заместителя председателя Липецкого городского Совета депутатов Евдокии Бычковой о переименовании остановок «Улица Ленина» в «Художественный музей имени Виктора Сорокина» и «Улица Пролетарская» в «Краеведческий музей».
Как сообщает пресс-служба администрации, в мэрии решили выяснить, поддерживают ли это предложение горожане. Проголосовать можно на портале «Открытый Липецк».
Как сообщает пресс-служба администрации, в мэрии решили выяснить, поддерживают ли это предложение горожане. Проголосовать можно на портале «Открытый Липецк».
29 856
липчанин
Бычок
Пенсионер
Ирина
Быстро
елена
Пенсионер
!
Встречное предложение
????