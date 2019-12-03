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Депутат горсовет предлагает переименовать остановки в центре Липецка

29 856
#остановки #Евдокия Бычкова
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Депутат горсовет предлагает переименовать остановки в центре Липецка
В администрацию Липецка поступило обращение сопредседателя Общественного совета, заместителя председателя Липецкого городского Совета депутатов Евдокии Бычковой о переименовании остановок «Улица Ленина» в «Художественный музей имени Виктора Сорокина» и «Улица Пролетарская» в «Краеведческий музей».

Как сообщает пресс-служба администрации, в мэрии  решили выяснить, поддерживают ли это предложение горожане.  Проголосовать можно на портале «Открытый Липецк».

29 856
#остановки #Евдокия Бычкова
1

Комментарии (29)

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липчанин

1 минуту назад
Кто такой Сорокин??? Ленина вот все знают, оставьте все на местах...У хохлов также все начиналось!
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Бычок

2 минуты назад
Запомните этого недалёкого депутата Бычкову из Справедливой России. Именно эта старушка сейчас генерирует нелепые идеи. Именно она предлагает убрать в Липецке трамвай. Отправьте старушку на пенсию пока город не развалила.
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Пенсионер

3 минуты назад
Бычкова что на укроине родилась решила у нас декомунизацию провести , мы можем деукронизацию чиновников провести . Хохлов геть.
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Ирина

6 минут назад
Дуся есть Дуся
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Быстро

11 минут назад
О таране комменты закрыли , почему ?
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елена

11 минут назад
Не нужно бороться с историей, что-декоммунизацию собралась провести.Хоть во что переименуйте, люди будут называть ул. Пролетарская и ул. Ленина.
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Пенсионер

11 минут назад
Кто Это Евдокия Бычкова ? Может для неё мусорный контейнер приготовить! Сорокин бумагомаратель его шедевры это карикатура на живопись . Ленин это величина и все остальное дерьмо и рядом не стояло . Бычкова * вообще место на помойке истории руки прочь от Ленина.
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!

16 минут назад
Фемида, документы менять для перерегистрации не нужно, если только вы не живете на остановке. А вот на все сопутствующие документы, денег можно отмыть достаточно. Это просто от безделия, маразм у старушки развивается.
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Встречное предложение

17 минут назад
Переименовать бычкову в глупую карлицу! То она трамваи с улиц убрать хочет, то строительство какой-то бетонной дуры без минералки в нижнем пропихивает... главное, за уваркиной на субботники таскается и подкрякивает - за то и держат
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????

17 минут назад
Фемида, Так пока не улицы, а остановки. Хотя - лиха беда почин: есть дыра, будет и прореха
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