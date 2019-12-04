Общество

43 минуты назад

Евгения Уваркина отчиталась о борьбе со снегопадом

12 642
#снег
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Евгения Уваркина отчиталась о борьбе со снегопадом

Город успешно пережил наступление зимы.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Instagram рассказала о том, как в городе проходила борьба со снегопадом и подвела итоги накрывшей вчера Липецк непогоды. По данным главы города вчера в Липецке выпало 3,2 см снега, но коммунальщики сработали оперативно.

- Городские службы проводили расчистку улиц, в том числе в отдаленных районах. Работы продолжаются, - сообщает Евгения Уваркина. - Городской транспорт работал без задержек, в штатном режиме. ДТП с пострадавшими не было. Обращений на номер 112 от граждан, получивших травм в связи с погодными условиями, не поступало.

Напомним, снегопад в Липецке начался вчера днем и не прекращался до позднего вечера. Спецтехника сразу выла на уборку дорог и тротуаров. На устранение последствий снегопада бросили 102 единицы спецтехники. 
12 642
#снег
1

Комментарии (12)

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Модест

10 минут назад
Еще снега не было а проезжие части дорог уже потеряли двадцать процентов своего покрытия от отвалов снег мало чистить его надо вывозить. Каждый год вдоль дорог метровые брустверы не дорогу перейти не проехать.
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rrr

11 минут назад
Я лично не видел чтобы что то чистили.
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Наконец то

14 минут назад
1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД. Российских водителей начнут штрафовать на сумму от 1 до 5 тыс. рублей за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Правило распространяется как на владельцев «ГАЗелей», так и на каршеринговые машины.
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007

18 минут назад
О...Энжи у неё есть инстаграммммм о боже Энжиииии
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Житель

20 минут назад
А когда был снегопад?
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Юрок Алтушок.

21 минуту назад
Кариподент наверное без шапки вчера ходил и бошку себе отморозил, вот и забыл немного русскую грамоту.
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Это точно

21 минуту назад
Ей наверное показывают ( на камеры) специально отведённый участок и гоняя туда сюда одну и туже картинку. А самой слабо проехать по городу и посмотреть реальную работу, всё через камеру.
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Читатель

27 минут назад
"Спецтехника сразу выла на уборку дорог и тротуаров". Липчане уже скоро завоют от ваших убогих способностей к журналистике.
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007

27 минут назад
Вобщем все как всегда,только отчёты, реальное положение дел удручает,это так был снежочек,в центре все может быть и чисто а вот на ул Кривенкова,60 лет,Меркулова, Стаханова, каша на каше,какого хера сыпать грязь на дороги надо сметать,но это дороже,пустил 1 машину и она сыпет,да госпожа уваркина?
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Опять брехня

27 минут назад
Живу на одной из * , основные дороги побили какой-то гадость ( от чего они и сейчас сырые) не каких работ по тротуаром, пешиходным дорожкам не велось ( кроме как дворники) очещали входы и территории магазинов. Сейчас 9:10 все дорого которые примыкает к основным просто развозили на колёсах эту жидкость ( что было полито) вот и от этого стало прилегающии стали отходить от снега.
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