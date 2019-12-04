Евгения Уваркина отчиталась о борьбе со снегопадом

Город успешно пережил наступление зимы.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Instagram рассказала о том, как в городе проходила борьба со снегопадом и подвела итоги накрывшей вчера Липецк непогоды. По данным главы города вчера в Липецке выпало 3,2 см снега, но коммунальщики сработали оперативно.



- Городские службы проводили расчистку улиц, в том числе в отдаленных районах. Работы продолжаются, - сообщает Евгения Уваркина. - Городской транспорт работал без задержек, в штатном режиме. ДТП с пострадавшими не было. Обращений на номер 112 от граждан, получивших травм в связи с погодными условиями, не поступало.



Напомним, снегопад в Липецке начался вчера днем и не прекращался до позднего вечера. Спецтехника сразу выла на уборку дорог и тротуаров. На устранение последствий снегопада бросили 102 единицы спецтехники.

