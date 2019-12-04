Общество
сегодня, 14:26
Лабиринт коммуникаций: прохудившаяся труба обнажила системную проблему
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Строители и энергетики признают, в коммуникациях новых районов творится полный хаос.
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В микрорайоне «Победа», идут восстановительные работы. Коммунальная авария оставила без водоснабжения школу №26, ее учеников сегодня утром отпустили с занятий. Также под отключение попали стоящие рядом три дома на 300 квартир. Так как они практически не заселены дополнительный выходной получили не только школьники, но и пара бригад отделочников.
Прореху на пластиковой трубе с холодной водой вчера в 15.30 сделал экскаваторщик, который выгребал землю вокруг нее. Энергетики намерены устранить аварию в течение этого дня, и уже завтра занятия в школе могут возобновить.
- Информация об утечке воды к нам поступила вчера около 16.00. Наши специалисты выехали на место аварии, помогли отключить подачу воды , - рассказал Александр Гладышев, директор комплекса водоснабжения ЛГЭК. - Организация, которая повредила трубопровод, приступила к ремонтным работам, но за ночь у них ничего не получилось сделать. Они попросили помощи у нас. Сети в этом районе не находятся в нашем эксплуатационном ведении. Работы здесь производил «Липецксантехмонтаж-1».
- Да, у нас произошел форс-мажор, - не отрицает директор ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков. - Трубу повредили вчера в 15.30, мы пытались до шести утра остановить воду и минимизировать аварию, поставить хомут. Но напор воды остановить не смогли. Сегодня вместе с энергетиками восстановим водоснабжение. Работы на объекте выполняла субподрядная организация, липецкая компания «Теплогарант». Она потом будет возмещать причиненный ущерб.
Это официальная версия происходящего и то, что строители и энергетики говорят на камеру. Куда более словоохотливее они без микрофона. Все они признают, что новые микрорайоны — лабиринт коммунальных коммуникаций, которые прокладывали абы как. Конечно, в «Победе» все не так плачевно как в «Европейском». Там, признают, энергетики, сети клали как бог на душу положит, то есть без соблюдения правил и нормативов. Из-за того, что они были проложены не по стандартам, энергетикам практически нереально принять их на баланс. В «Европейском» надо переделывать почти половину сетей. Цена вопроса? «Чуть больше, чем астрономическая», говорят энергетики.
Прореху на пластиковой трубе с холодной водой вчера в 15.30 сделал экскаваторщик, который выгребал землю вокруг нее. Энергетики намерены устранить аварию в течение этого дня, и уже завтра занятия в школе могут возобновить.
- Информация об утечке воды к нам поступила вчера около 16.00. Наши специалисты выехали на место аварии, помогли отключить подачу воды , - рассказал Александр Гладышев, директор комплекса водоснабжения ЛГЭК. - Организация, которая повредила трубопровод, приступила к ремонтным работам, но за ночь у них ничего не получилось сделать. Они попросили помощи у нас. Сети в этом районе не находятся в нашем эксплуатационном ведении. Работы здесь производил «Липецксантехмонтаж-1».
- Да, у нас произошел форс-мажор, - не отрицает директор ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков. - Трубу повредили вчера в 15.30, мы пытались до шести утра остановить воду и минимизировать аварию, поставить хомут. Но напор воды остановить не смогли. Сегодня вместе с энергетиками восстановим водоснабжение. Работы на объекте выполняла субподрядная организация, липецкая компания «Теплогарант». Она потом будет возмещать причиненный ущерб.
Это официальная версия происходящего и то, что строители и энергетики говорят на камеру. Куда более словоохотливее они без микрофона. Все они признают, что новые микрорайоны — лабиринт коммунальных коммуникаций, которые прокладывали абы как. Конечно, в «Победе» все не так плачевно как в «Европейском». Там, признают, энергетики, сети клали как бог на душу положит, то есть без соблюдения правил и нормативов. Из-за того, что они были проложены не по стандартам, энергетикам практически нереально принять их на баланс. В «Европейском» надо переделывать почти половину сетей. Цена вопроса? «Чуть больше, чем астрономическая», говорят энергетики.
18 1261
skrip
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