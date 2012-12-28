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Происшествия
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25 минут назад
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По факту ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, возбуждено уголовное дело
Что делал мужчина ночью на трассе вдали от населенных пунктов, полицейские пока не выяснили.
Речь идет о жуткой ночной аварии, которая случилась ночью 3 июля в Задонском районе на дороге P-119: 43-летний водитель «БМВ» сбил 49-летнего мужчину. Пешехода буквально разорвало на части, при этом его голова оказалась в салоне машины.
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