Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Происшествия
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сегодня, 10:04
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Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
22-летний житель Ельца стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками колледжа и ФСБ. Молодой человек перевел злоумышленникам 320 000 рублей, поверив, что избежит уголовного дела за якобы совершенное преступление.
Вскоре молодому человеку позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что его подозревают в «дропперство» и пособничестве особо тяжкому преступлению. Мошенник убедил студента, что к нему придут с обыском и конфискуют все наличные. Чтобы «задекларировать» деньги и избежать проблем, по совету лже-сотрудника ФСБ парень снял все семейные сбережения — 320 тысяч рублей — и перевел их на указанный мошенником счет.
Чек о «декларации» из банкомата не пришел, и студент понял, что стал жертвой аферистов. В тот же день он обратился в полицию.
Следственный отдел ОМВД России по Ельцу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
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