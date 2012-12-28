Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования

22-летний житель Ельца стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками колледжа и ФСБ. Молодой человек перевел злоумышленникам 320 000 рублей, поверив, что избежит уголовного дела за якобы совершенное преступление.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 2 июля студенту в мессенджере написала женщина, назвавшаяся заместителем директора колледжа, где он ранее учился. Она сообщила, что среди студентов распространилось «дропперство», незаконный перевод денег для преступных схем, и попросила сообщить, если он знает таких людей.Вскоре молодому человеку позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что его подозревают в «дропперство» и пособничестве особо тяжкому преступлению. Мошенник убедил студента, что к нему придут с обыском и конфискуют все наличные. Чтобы «задекларировать» деньги и избежать проблем, по совету лже-сотрудника ФСБ парень снял все семейные сбережения — 320 тысяч рублей — и перевел их на указанный мошенником счет.Чек о «декларации» из банкомата не пришел, и студент понял, что стал жертвой аферистов. В тот же день он обратился в полицию.Следственный отдел ОМВД России по Ельцу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).