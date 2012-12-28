На Московской ствол дерева упал на автомобиль

Задета оказалась и стоявшая рядом машина.

Сегодня ночью во время ливня и порывов ветра ствол дерева упал на автомобиль, припаркованные во дворе дома №53 по улице Московской. Ветвью ствола задет бампер и стоявшей рядом машины.