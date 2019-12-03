Общество

26 минут назад

Снег с улиц Липецка убирают с помощью 100 единиц спецтехники

4 247
#снегопад
3
Снег с улиц Липецка убирают с помощью 100 единиц спецтехники

На устранение последствий снегопада, который начался  в Липецке минувшей ночью, выведены 102 единицы спецтехники. Как сообщили в управлении благоустройства, обрабатывать дороги противогололедными материалами и подметать их начали ранним утром, и продолжают до сих пор.

Особое  внимание по традиции уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта.  По словам специалистов, на дороги высыпано 14 тонн соли и 185 тонн пескосоляной смеси.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.

4 247
#снегопад
3

Комментарии (5)

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Брехня

45 секунд назад
Что вы собрались убирать? 2 снежинки ?!
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Житель

9 минут назад
Где вы снегопад увидели??
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МестныйЯ

14 минут назад
Опять зима неожиданно наступила! Если не ошибаюсь - в прошлом году писали о спецтехнике общим количеством 256 штук. Вопрос - где остальная техника и чем она занята?
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Ирина

14 минут назад
И это вы считаете снегопадом? Смехота. Пускай бензин поберегут.
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1

19 минут назад
Смешно! Какие последствия СНЕГОПАДА? Это то что припорошило снежком? ну хоть соображайте что пишете!
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