Снег с улиц Липецка убирают с помощью 100 единиц спецтехники

На устранение последствий снегопада, который начался в Липецке минувшей ночью, выведены 102 единицы спецтехники. Как сообщили в управлении благоустройства, обрабатывать дороги противогололедными материалами и подметать их начали ранним утром, и продолжают до сих пор.

Особое внимание по традиции уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта. По словам специалистов, на дороги высыпано 14 тонн соли и 185 тонн пескосоляной смеси.



По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.



