26 минут назад
Снег с улиц Липецка убирают с помощью 100 единиц спецтехники
На устранение последствий снегопада, который начался в Липецке минувшей ночью, выведены 102 единицы спецтехники. Как сообщили в управлении благоустройства, обрабатывать дороги противогололедными материалами и подметать их начали ранним утром, и продолжают до сих пор.
По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.
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Ирина
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