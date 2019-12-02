В мэрии Липецка считают, что этой зимой горожане не утонут в снежной каше

Но никаких иных технологий борьбы со снегом, кроме дворников и тракторов, нет. Причем не хватает и тех, и этих.



Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться - Этой весной управление благоустройства Липецка жаловалось на плачевную техническую оснащенность: журналистам показали тогда «ЗиЛы» еще 70-х годов выпуска. Изменилось ли что-то за прошедшие полгода? Хватит ли у муниципальных коммунальщиков ресурсов на своевременную уборку города при обильных снегопадах? Сколько вообще техники в управлении на ходу?



- Для работы зимой в МБУ «Управление благоустройства Липецка» находится 128 единиц специализированной техники. В этом году за счет средств областного и городского бюджетов закуплено 18 новых единиц для уборки магистральных улиц и тротуаров. Несмотря на это, половина техники нуждается в обновлении, поэтому необходимо ежегодное плановое обновление парка. При этом техника с высокой степенью износа силами предприятия содержится в работоспособном состоянии.







- В январе тогда мэр Липецка Сергей Иванов говорил, что ведет переговоры с врио губернатора Игорем Артамоновым о получении мэрией 180-190 миллионов рублей на приобретение еще одной партии техники. Чем переговоры закончились?



- Действительно, из областного бюджета в 2019 году на закупку техники администрации Липецка выделены более 100 миллионов рублей. Именно на эти средства и куплены 18 единиц новой техники, из них девять - малая коммунальная техника, большая часть которой на прошлой неделе уже боролась с гололедом на тротуарах.



- Экс-председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Давыдов, масштабируя опыт Москвы на Липецк, сказал, что МБУ необходимо 540 разных коммунальных машин, чтобы город сиял как яичко и летом, и зимой. Вы согласны с такой оценкой?



- Содержать парк в 540 единиц специализированной техники для работы пару десятков дней в году нецелесообразно, так как часть машин можно привлекать на рынке (самосвалы, тракторы и т.д.). Для содержания территории Липецка зимой муниципалитету необходимо примерно 300 коммунальных машин, из них около сотни - малогабаритной для уборки внутриквартальных проездов и тротуаров.



- Весной в МБУ говорили о дефиците водителей и механизаторов из низких зарплат . Какова ситуация на начало декабря по кадрам и зарплате?



- В этом году работникам учреждения зарплата увеличена на 10%. Сейчас проводится оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения. Высвободившиеся средства будут направлены на повышение зарплаты водителям, механизаторам, трактористам, т.е. специалистам рабочих профессий. Но подход будет дифференцированным: высококвалифицированные специалисты будут получать больше, чем работники низкой квалификации. Сегодня средняя заработная плата в учреждении составляет у водителей - 28,5 тысячи рублей, у трактористов - 23,4 тысячи, т.е. ниже, чем средняя по области. Но мы планируем, что в течение трех лет доведем ее до уровня средней по городу.



Потребность в кадрах в учреждении, конечно, имеется. В основном, это рабочие специальности. Для работы на малогабаритной технике зимой необходимо принять 22 тракториста.







- Сергей Иванов собирался найти в муниципальном бюджете средства не только на увеличение зарплат работников МБУ, но и на закупку современных реагентов, которые гораздо эффективнее пескосоляной смеси и на вывоз снега с дорог. Что сделано? Где будут площадки для вывоза снега и не будет ли у экологов к ним претензий?



- К сожалению, муниципальный бюджет не позволяет покупать такие реагенты, как те, что используется в Москве или в Санкт-Петербурге. На закупку противогололедных материалов для этой зимы в бюджете города было предусмотрено более 24 миллиона рублей. Для зимнего периода 2019-2020 годов куплено 29,9 тысячи тонн пескосоляной смеси и 4,5 тысячи тонн технической соли. Этой зимой с территории города планируется вывезти 290 тысяч кубометров снега при необходимости. Снег будет складироваться в традиционном месте - на улице Студеновской. Сейчас думаем о дополнительных местах вывоза снега с учетом требований природоохранного законодательства.





Хорошо бы убирать снег еще в воздухе - В Липецке - более 3200 многоквартирных домов. По статистике прошлой зимы, один человек в оранжевом жилете убирает территорию у 3,3 дома. В итоге прошлой зимой во дворах было снежное месиво. Что-то изменилось за год?



- Общее количество многоквартирного жилищного фонда в Липецке - 3242 дома. Из них 2772 дома обслуживают УК и ТСЖ. С учетом имеющегося числа дворников на одного да в среднем приходится уборка 3,3 территорий домов, то есть в этом отношении ничего не изменилось. 470 домов с количеством квартир менее 30 находятся на непосредственном управлении (такие дома, согласно ст. 164 Жилищного Кодекса РФ, обслуживаются силами собственников).



- Разрулили ли ситуацию по т.наз. белым пятнам - зонам «безответственности» на стыках разграниченных и не разграниченных территорий? Чего ждать предприятиям и организациям, а также «управляшкам» и ТСЖ в связи с принятыми на прошлой неделе сессий горсовета новыми Правилами благоустройства, ведь теперь зона ответственности управляющих компаний - точно не отмостка домов. Карательные меры известны, а кто будет проверять, наказывать, штрафовать?







- Новые «Правила благоустройства территории города Липецка» утверждены и вступят в силу с момента опубликования. Понятие «прилегающая территория» теперь не размыто, и владельцы коммерческих объектов, предприятия и организации и даже владельцы частных домов обязаны эту территорию в чистоте. Прилегающие территории могут включать в себя пешеходные дорожки, зеленые насаждения, проезжие части дворовых территорий, площадки автостоянок.



Контролировать исполнение Правил благоустройства будут должностные лица управлений Октябрьским, Советским, Правобережным, Левобережным округами Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, управление потребительского рынка. Кроме того, ГЖИ Липецкой области осуществляет контроль над исполнением управляющими компаниями обязанности по содержанию внутридворовых территорий многоквартирных домов.



Одним из наиболее проблемных вопросов для города является уборка дворов многоквартирных домов. Наша задача минимизировать количество и площадь так называемых белых пятен путем поэтапного межевания и кадастрирования городских территорий. А пока работы по содержанию и уборке придомовых территорий многоквартирных домов следует проводить в границах, определенных ситуационным планами земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.



- В мэрии годами говорят о необходимости межевания территории города. Когда выпадает снег, чиновники перекладывают ответственность за неубранные пустыри и территории вокруг социальных объектов на УК. А ведь у каждой такой территории есть собственник. В УК заявляют, что не в праве тратить деньги жильцов на уборку этих территорий. Пат! Найден ли из него выход?



- Найден. Пока администрация Липецка не провела всего необходимого межевания, уборку внутриквартальных проездов в микрорайонах будет осуществлять за счет бюджета МБУ «Управление благоустройства Липецка». А территорию вокруг социальных объектов - школ, детсадов, иных социальных объектов - будут убирать работники этих бюджетных организаций в радиусе 15 метров от заборов или зданий, но не далее ближайшей границы проезжей части автомобильной дороги.



- Частный сектор. Сколько договоров на уборку улиц в зиму заключено с частными лицами или организациями?



- Общая площадь уборки дорог частного сектора превышает 1,2 миллиона квадратных метров. Для механизированной уборки этих территорий заключены 12 договоров с юридическими и физическими лицами. К сожалению, этого не достаточно, чтобы все улицы частного сектора были убраны. Мы призываем имеющих уборочную технику жителей частного сектора участвовать в уборке своих улиц. Для этого необходимо обратиться в МБУ «Управление благоустройства Липецка». Мы готовы к заключению таких договоров на платной основе.

Хватит откладывать, пора высиживать! - Микрорайоны и межквартальные проезды. Сколько своей техники у УК? Каков стандарт их действий после окончания снегопада? Как быть с автотранспортом липчан, который блокирует работу спецтехники? Губернатор Игорь Артамонов анонсировал привлечение ГИБДД и эвакуаторов. Ждать ли в микрорайонах этой зимой активности полицейских?



- Согласно представленной УК информации, общее количество имеющейся у них собственной техники составляет порядка 30 единиц, в сильные снегопады планируется привлечение 92 единиц дополнительной техники.



Существующие правила парковки не позволяют организовать быструю уборку улиц после снегопадов. Поэтому на улицу, которую можно было бы убрать за ночь, приходится тратить несколько дней, так как она забита припаркованными автомобилями.



Для более эффективной уборки улиц мы использовали опыт Санкт-Петербурга и на улице Семашко установили дорожные знаки, определяющие, что парковка по четным дням недели осуществляется на одной стороне улицы, по нечетным - на другой. В итоге улицу Семашко убирали нормальными темпами. Этот опыт уже распространен и на другие улицы города.







- Когда у автовладельцев появятся альтернативы парковкам во дворах?



- Согласно Генплану Липецка к 2035 году уровень автомобилизации города увеличится с 322 автомобилей на 1 тысячу жителей до 450 автомобилей. К 2035 году в собственности горожан будет 243 тысячи автомобилей.



Альтернатива парковкам во дворах и на газонах - создание парковок различного типа, в том числе многоэтажных автостоянок и подземных автопарковок. При проектировании новых микрорайонов для парковок максимально используются подземные пространства (29-й микрорайон и микрорайон «Европейский»), предусматриваются надземные многоэтажные паркинги (микрорайоны «Европейский», 30-31). Также запланировано строительство многоэтажных парковок на улице Кривенкова и в центре 7-го жилого района. Уже существуют и эксплуатируются многоэтажные автостоянки на улице Меркулова на 340 машино-мест, автостоянка открытого типа с центром автотехобслуживания по улице Шерстобитова на 320 мест, многоэтажная автостоянка по улице Космонавтов напротив рынка на 310 машин и многоэтажная автостоянка на развязке улиц 50 лет НЛМК-Неделина.



Пока строятся многоэтажная автостоянка на перекрестке улиц Катукова-Кривенкова на 300 машино-мест, надземная автостоянка в 29 микрорайоне на 250 машино-мест, подземная автостоянка по улице Балмочных-улице Тельмана на 80 машин. Планируется строительство двух многоэтажных автостоянок в общественном центре 7-го жилого района на 600 машин, автостоянки в 26 микрорайоне на 300 машин, двух автостоянок на улице Кривенкова в районе 27 микрорайона на 600 мест, подземной автостоянки в 28 микрорайоне на 300 мест, комплекса многоэтажных автостоянок на месте гаражного кооператива «Манежный» на 1000 мест, автостоянок в микрорайонах «Елецкий» и «Победа», в жилом районе в границах улиц Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной.



Следует отметить, что финансировать строительство многоэтажных автостоянок из бюджета не представляется возможным. Поэтому проблему паковочных мест можно решить только за счет инвесторов. Кстати,сейчас на территории Липецка существуют 84 гаражных кооператива (56 тысяч гаражей).



- В Финляндии дороги зимой прикатывают катками и посыпают гранитной крошкой, которую вывозят весной, моют и используют вновь следующей зимой. Такой подход весьма экологичен. В Норвегии в борьбе со снегом пошли еще дальше: каменную крошку смешивают с водой, которую доводят до кипения, и эту смесь разбрасывают на предварительно укатанный снег, который быстро плавится до чистого асфальта. Что-то подобное будет применено у нас?



- К сожалению, наш климат не позволит применять такие подходы. Такие технологии применяются в основном там, где нет частых переходов зимой через ноль. К тому же применение гранитной крошки требует специализированного оборудования, чтобы обеспечить ее сбор весной, оборудования ливневой канализации специальными накопителями для задержания крошки, которую смывает с дороги во время оттепелей. Но применение передовых технологий на территории Липецка в настоящее время прорабатывается.



- Налажена ли администрацией Липецка системная, а не авральная, как это было всегда, работа с управляющими компаниями?



- Да, налажена. Еженедельные совещания с управляющими компаниями в департаменте ЖКХ помогают оперативно решать совместные вопросы. Наличие персонала и специализированной техники в управляющих компаниях позволит убирать снег в плановом режиме. В случае обильных снегопадов будет привлекаться дополнительная техника сторонних организаций.



- Когда наконец-то по примеру других городов в Липецке введут единые тарифы на ремонт и содержание жилья для многоквартирных домов в зависимости от степени их комфорта? Когда появятся единые тарифы на брошенные «управляшками» бывшие общежития? И сколько многоквартирных домов вошли в зиму без УК?



- В настоящее время ведется работа по сбору информации по техническим характеристикам домов для дальнейшего расчета платы за управление ими. Планируется, что муниципальный тариф будет разработан в первом квартале 2020 года.



Вместо заключения. Что же в сухом остатке? На некоторые вопросы мы так и не получили ответов, например, сколько многоквартирных домов вошли в зиму в Липецке без управляющих компаний? По данным администрации области - 191 с числом квартир от восьми и больше.



Даже в тех вопросах, которые находятся в компетенции муниципалитета, например, в увеличении зарплат водителей и механизаторов МБУ «Управление благоустройства Липецка», нет кардинальных подвижек. Нет их и в вопросе приобретения необходимой муниципальной техники - в этом году для городских коммунальщиков приобрели девять единиц малой коммунальной техники при потребности в сто машин. Также на карте города из-за зависшей инвентаризации земельных участков полно «белых пятен», которые и этой зимой будут убирать по остаточном принципу, и не все территории будут проезжими и проходимыми...



В плюс мэрии пока можно поставить лишь разработку новых Правил благоустройства города. Но почему этого не было сделано еще летом, чтобы в щадящем режиме научить собственников жилья и коммерсантов содержать в чистоте прилегающие к их объектам территории? Но лучше позже, чем никогда: наказание рублем станет самым лучшим стимулом чистить от снега и наледи подходы к офисам, магазинам, павильонам и киоскам.

Липецк вступил в календарную зиму на прошлой неделе, пережив ледяной дождь и гололед . Итоги борьбы с непогодой нельзя оценить даже на твердую «четверку», ведь, будь тротуары и пешеходные дорожки вовремя посыпаны песком и солью, в травмпункты города не было бы очередей . Какой в целом будет зима, никто, конечно не знает (сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о частых качелях - смены морозов на оттепели), но без осадков не обойтись в любом случае. Мы обратились в администрацию города, чтобы выяснить будет ли город этой зимой непроходимым, как все последние годы, или же очищать дороги и тротуары наконец-то начнут вовремя.- Для работы зимой в МБУ «Управление благоустройства Липецка» находится 128 единиц специализированной техники. В этом году за счет средств областного и городского бюджетов закуплено 18 новых единиц для уборки магистральных улиц и тротуаров. Несмотря на это, половина техники нуждается в обновлении, поэтому необходимо ежегодное плановое обновление парка. При этом техника с высокой степенью износа силами предприятия содержится в работоспособном состоянии.- Действительно, из областного бюджета в 2019 году на закупку техники администрации Липецка выделены более 100 миллионов рублей. Именно на эти средства и куплены 18 единиц новой техники, из них девять - малая коммунальная техника, большая часть которой на прошлой неделе уже боролась с гололедом на тротуарах.- Содержать парк в 540 единиц специализированной техники для работы пару десятков дней в году нецелесообразно, так как часть машин можно привлекать на рынке (самосвалы, тракторы и т.д.). Для содержания территории Липецка зимой муниципалитету необходимо примерно 300 коммунальных машин, из них около сотни - малогабаритной для уборки внутриквартальных проездов и тротуаров.- В этом году работникам учреждения зарплата увеличена на 10%. Сейчас проводится оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения. Высвободившиеся средства будут направлены на повышение зарплаты водителям, механизаторам, трактористам, т.е. специалистам рабочих профессий. Но подход будет дифференцированным: высококвалифицированные специалисты будут получать больше, чем работники низкой квалификации. Сегодня средняя заработная плата в учреждении составляет у водителей - 28,5 тысячи рублей, у трактористов - 23,4 тысячи, т.е. ниже, чем средняя по области. Но мы планируем, что в течение трех лет доведем ее до уровня средней по городу.Потребность в кадрах в учреждении, конечно, имеется. В основном, это рабочие специальности. Для работы на малогабаритной технике зимой необходимо принять 22 тракториста.- К сожалению, муниципальный бюджет не позволяет покупать такие реагенты, как те, что используется в Москве или в Санкт-Петербурге. На закупку противогололедных материалов для этой зимы в бюджете города было предусмотрено более 24 миллиона рублей. Для зимнего периода 2019-2020 годов куплено 29,9 тысячи тонн пескосоляной смеси и 4,5 тысячи тонн технической соли. Этой зимой с территории города планируется вывезти 290 тысяч кубометров снега при необходимости. Снег будет складироваться в традиционном месте - на улице Студеновской. Сейчас думаем о дополнительных местах вывоза снега с учетом требований природоохранного законодательства.- Общее количество многоквартирного жилищного фонда в Липецке - 3242 дома. Из них 2772 дома обслуживают УК и ТСЖ. С учетом имеющегося числа дворников на одного да в среднем приходится уборка 3,3 территорий домов, то есть в этом отношении ничего не изменилось. 470 домов с количеством квартир менее 30 находятся на непосредственном управлении (такие дома, согласно ст. 164 Жилищного Кодекса РФ, обслуживаются силами собственников).- Новые «Правила благоустройства территории города Липецка» утверждены и вступят в силу с момента опубликования. Понятие «прилегающая территория» теперь не размыто, и владельцы коммерческих объектов, предприятия и организации и даже владельцы частных домов обязаны эту территорию в чистоте. Прилегающие территории могут включать в себя пешеходные дорожки, зеленые насаждения, проезжие части дворовых территорий, площадки автостоянок.Контролировать исполнение Правил благоустройства будут должностные лица управлений Октябрьским, Советским, Правобережным, Левобережным округами Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, управление потребительского рынка. Кроме того, ГЖИ Липецкой области осуществляет контроль над исполнением управляющими компаниями обязанности по содержанию внутридворовых территорий многоквартирных домов.Одним из наиболее проблемных вопросов для города является уборка дворов многоквартирных домов. Наша задача минимизировать количество и площадь так называемых белых пятен путем поэтапного межевания и кадастрирования городских территорий. А пока работы по содержанию и уборке придомовых территорий многоквартирных домов следует проводить в границах, определенных ситуационным планами земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.- Найден. Пока администрация Липецка не провела всего необходимого межевания, уборку внутриквартальных проездов в микрорайонах будет осуществлять за счет бюджета МБУ «Управление благоустройства Липецка». А территорию вокруг социальных объектов - школ, детсадов, иных социальных объектов - будут убирать работники этих бюджетных организаций в радиусе 15 метров от заборов или зданий, но не далее ближайшей границы проезжей части автомобильной дороги.- Общая площадь уборки дорог частного сектора превышает 1,2 миллиона квадратных метров. Для механизированной уборки этих территорий заключены 12 договоров с юридическими и физическими лицами. К сожалению, этого не достаточно, чтобы все улицы частного сектора были убраны. Мы призываем имеющих уборочную технику жителей частного сектора участвовать в уборке своих улиц. Для этого необходимо обратиться в МБУ «Управление благоустройства Липецка». Мы готовы к заключению таких договоров на платной основе.- Согласно представленной УК информации, общее количество имеющейся у них собственной техники составляет порядка 30 единиц, в сильные снегопады планируется привлечение 92 единиц дополнительной техники.Существующие правила парковки не позволяют организовать быструю уборку улиц после снегопадов. Поэтому на улицу, которую можно было бы убрать за ночь, приходится тратить несколько дней, так как она забита припаркованными автомобилями.Для более эффективной уборки улиц мы использовали опыт Санкт-Петербурга и на улице Семашко установили дорожные знаки, определяющие, что парковка по четным дням недели осуществляется на одной стороне улицы, по нечетным - на другой. В итоге улицу Семашко убирали нормальными темпами. Этот опыт уже распространен и на другие улицы города.- Согласно Генплану Липецка к 2035 году уровень автомобилизации города увеличится с 322 автомобилей на 1 тысячу жителей до 450 автомобилей. К 2035 году в собственности горожан будет 243 тысячи автомобилей.Альтернатива парковкам во дворах и на газонах - создание парковок различного типа, в том числе многоэтажных автостоянок и подземных автопарковок. При проектировании новых микрорайонов для парковок максимально используются подземные пространства (29-й микрорайон и микрорайон «Европейский»), предусматриваются надземные многоэтажные паркинги (микрорайоны «Европейский», 30-31). Также запланировано строительство многоэтажных парковок на улице Кривенкова и в центре 7-го жилого района. Уже существуют и эксплуатируются многоэтажные автостоянки на улице Меркулова на 340 машино-мест, автостоянка открытого типа с центром автотехобслуживания по улице Шерстобитова на 320 мест, многоэтажная автостоянка по улице Космонавтов напротив рынка на 310 машин и многоэтажная автостоянка на развязке улиц 50 лет НЛМК-Неделина.Пока строятся многоэтажная автостоянка на перекрестке улиц Катукова-Кривенкова на 300 машино-мест, надземная автостоянка в 29 микрорайоне на 250 машино-мест, подземная автостоянка по улице Балмочных-улице Тельмана на 80 машин. Планируется строительство двух многоэтажных автостоянок в общественном центре 7-го жилого района на 600 машин, автостоянки в 26 микрорайоне на 300 машин, двух автостоянок на улице Кривенкова в районе 27 микрорайона на 600 мест, подземной автостоянки в 28 микрорайоне на 300 мест, комплекса многоэтажных автостоянок на месте гаражного кооператива «Манежный» на 1000 мест, автостоянок в микрорайонах «Елецкий» и «Победа», в жилом районе в границах улиц Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной.Следует отметить, что финансировать строительство многоэтажных автостоянок из бюджета не представляется возможным. Поэтому проблему паковочных мест можно решить только за счет инвесторов. Кстати,сейчас на территории Липецка существуют 84 гаражных кооператива (56 тысяч гаражей).- К сожалению, наш климат не позволит применять такие подходы. Такие технологии применяются в основном там, где нет частых переходов зимой через ноль. К тому же применение гранитной крошки требует специализированного оборудования, чтобы обеспечить ее сбор весной, оборудования ливневой канализации специальными накопителями для задержания крошки, которую смывает с дороги во время оттепелей. Но применение передовых технологий на территории Липецка в настоящее время прорабатывается.- Да, налажена. Еженедельные совещания с управляющими компаниями в департаменте ЖКХ помогают оперативно решать совместные вопросы. Наличие персонала и специализированной техники в управляющих компаниях позволит убирать снег в плановом режиме. В случае обильных снегопадов будет привлекаться дополнительная техника сторонних организаций.- В настоящее время ведется работа по сбору информации по техническим характеристикам домов для дальнейшего расчета платы за управление ими. Планируется, что муниципальный тариф будет разработан в первом квартале 2020 года.Вместо заключения. Что же в сухом остатке? На некоторые вопросы мы так и не получили ответов, например, сколько многоквартирных домов вошли в зиму в Липецке без управляющих компаний? По данным администрации области - 191 с числом квартир от восьми и больше. Единые муниципальные тарифы для УК были обещаны к этой зиме , но их так не не разработали. Никаких инновационных технологий по борьбе со снегом не было и нет (в мэрии даже и не заикаются о снегоплавильном оборудовании). Малое количество муниципальной техники не позволит оперативно освободить от снега даже основные автомагистрали - в лучшем случае его просто сдвинут от оси к обочинам. Не решен вопрос уборки от снега дорог и тротуаров частного сектора, а также проездов в микрорайонах, которые используются жителями под парковки (альтернатив автомобилистам не предложено никаких).Даже в тех вопросах, которые находятся в компетенции муниципалитета, например, в увеличении зарплат водителей и механизаторов МБУ «Управление благоустройства Липецка», нет кардинальных подвижек. Нет их и в вопросе приобретения необходимой муниципальной техники - в этом году для городских коммунальщиков приобрели девять единиц малой коммунальной техники при потребности в сто машин. Также на карте города из-за зависшей инвентаризации земельных участков полно «белых пятен», которые и этой зимой будут убирать по остаточном принципу, и не все территории будут проезжими и проходимыми...В плюс мэрии пока можно поставить лишь разработку новых Правил благоустройства города. Но почему этого не было сделано еще летом, чтобы в щадящем режиме научить собственников жилья и коммерсантов содержать в чистоте прилегающие к их объектам территории? Но лучше позже, чем никогда: наказание рублем станет самым лучшим стимулом чистить от снега и наледи подходы к офисам, магазинам, павильонам и киоскам.