В мэрии очистку Липецка от первого серьезного снега оценили на твердую «четверку»

Оказывается, отсутствие специализированной техники на улицах города в снегопад объясняется технологией уборки зимних осадков.

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Вчера в Липецке весь день шел снег. Слой белого покрова превысил 5 сантиметров. Однако очищать улицы и тротуары работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» начали только в 22 часа. Почему? Этот вопрос мы задали Алексею Романчукевичу, для которого это было первым боевым крещением в должности руководителя муниципального предприятия.



- Мало кто знает технологию очистки улиц и тротуаров от снега. Кратко ее можно объяснить так. На свежевыпавший снег наносят противогололедные материалы, пока он еще не уплотнен потоком автотранспорта. Причем посыпать солью или пескосоляной смесью свежевыпавший снег нужно не сразу, а после того, как он набрал слой от 3 сантиметров - это необходимо для того, чтобы в нем закрепились вещества, которые его растворяют. Так снег сохраняется в рыхлом состоянии. Затем плужно-щеточные очистители убирают снег в с проезжей части дорог. Сначала его сдвигают его к бордюрам, позже вывозят.



Вчера снег пошел с утра. Задачей было не допустить аварийные ситуации на дорогах. Наша техника разбросала противоледные материалы: в центре города - техническую соль, в других местах - пескосоляную смесь. Кратность посыпки зависела от дорожной обстановки. Например, Плехановский спуск мы посыпали трижды и тут же убирали снежную кашу. На ровных участках небольшой снежный покров не создавал препятствий для движения автотранспорта, и мы ограничивались одной-двумя обработками. Главным было избежать гололеда. Если мы сразу будем прометать выпавший снег, как этого желают горожане, мы создадим повсеместную гололедицу. Если начнем чистить снег днем, тоже создадим негативный общественный резонанс среди автолюбителей, так как наши колонны будут создавать пробки на дорогах.



Вчера мы вышли на работу в ночь потому, что толщина снежного покрова только к 17-18 часам достигла 5 сантиметров. Выйди мы раньше, попали бы в час-пик и могли вовсе остановить движение транспорта. Чтобы избежать дорожного коллапса, мы в 22 часа сформировали колонны и начали чистить дороги, начиная с окраин. С Матырского, Дачного, Сырского Рудника, Сселок, поселка ЛТЗ. Прочистив окраины, пришли в центр города. Кстати, по сводкам ГИБДД, вчера в Липецке фиксировались небольшие ДТП с механическими повреждениями транспорта, что для нас - обычное дело даже летом. НЕ было ни одной аварии с пострадавшими.



- Сколько техники участвовало вчера в уборке Липецка? Как обстоят дела с уборкой улиц частного сектора?



- У нас заключено 11 договоров с частными лицами и организациями на механическую уборку частного сектора тракторами. Конечно, этой техники недостаточно, поэтому частный сектор еще не до конца убран. Если мы говорим о городе в целом, то за прошедшие сутки на уборке было задействовано 117 единиц спецтранспорта. Днем у нас работал отряд из 55-60 единиц техники. В метели в таком дневном отряде может быть до 90 машин (тогда на дороги выходят помимо комбинированных дорожных машин и тракторов еще и погрузчики-«золотые ручки», и самосвалы для вывоза снега). Вчера, пока снежный покров набирал необходимый слой для уборки, трактора стояли на месте в ожидании своего часа. В это время работали 30 КДМ, рассыпающих противогололедные материалы. А липчане, судя по реакции на дорожную обстановку в соцсетях, считали, что наши трактора бездействовали. Плюс вчера мы начали с окраин, где работающую технику видели не так много горожан.



- Почему вчера даже в центре города тротуары были белыми?



- На уборке тротуаров раньше мы задействовали обычные трактора, что вызывало недовольство горожан. Они были неповоротливы, могли задеть автомобили и пешеходов, содрать кору с деревьев. В этом году у нас появилось девять малых коммунальных машин, а после 15 декабря получим партию из четырех таких машин. И уже днем люди будут видеть результат от ее работы. Пока же делаем упор на ночное время, когда на тротуарах нет пешеходов, когда никто не попадет под нашу технику, нет припаркованных на тротуарах автомобилей. Вчера днем пять малых машин мы вывели в центр города, но через полчаса новый снег тут же покрывал расчищенные дорожки. А ночью мы вывели на уборку тротуаров семь малых машин.



В штате нашего предприятия - 160-170 дворников. Их задача - позволить горожанам утром беспрепятственно дойти до остановок и уехать на работу. Начинают они работу по уборке пешеходных переходов и остановок в 4 часа утра, после того, как наша техника убрала снег с дорог. Дворники убирают созданный тракторами и грейдерами образовавшийся снежный вал поперек пешеходных переходов и у остановок. Вчера они работали до 11 часов утра, убирая снег, просыпая дорожки и остановки песком. Работают люди, в основном, ночью, иначе нам будет нужно значительно увеличивать штаты дворников на уборку 5,5 миллионов квадратных метров общественных пространств. Конечно, мы бы хотели видеть в нашем штате больше дворников, но вопрос упирается в финансы.



Кстати, в городе большое количество территорий, которые не относятся к нашей компетенции: это территории микрорайонов, которые должны убирать ТСЖ и УК, прилегающие территории к объектам торговли, офисам, АЗС. Но этого многие, к сожалению, не понимают.



