Общество

03.12.2019 15:23

Игорь Артамонов: «Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбы и не наказано? Это же беспредел!»

283 15898
#вода
11
Игорь Артамонов: «Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбы и не наказано? Это же беспредел!»

В администрации Липецка на высоких тонах говорили о хищениях питьевой воды у ОГУП «Липецкоблводоканал».

Сегодня на административном Совете было горячо: глава администрации, чиновники и представители органов местного самоуправления обсуждали реализацию нацпроекта «Чистая вода».

Мяч присутствующим бросила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина. Она сообщила, что в этом году на реализацию региональных проектов было потрачено 1,1 млрд рублей. И тут же заявила, что эти затраты не дали должного экономического эффекта, поскольку ее управление получило 663 жалобы на водоснабжение и водоотведение (из них 351 жалоба - на перебои с водой, а 132 - на некачественную воду). Но в следующем году все будет иначе, так как ведомство Елены Бадулиной синхронизирует работу «Липецкоблводоканала» по реализации нацпроекта с областными управлениями строительства и сельского хозяйства.

Главная проблема «Липецкоблводоканала»: незаконные врезки в водопроводы. Воровство воды сводит на любой экономический эффект от капитальных вложений.

- У нас из поднятой воды потребителями оплачивается всего 30 процентов! Остальная вода исчезает. Это наша культура, когда воровать у государства - не преступление. Не знаю, есть ли в где в мире такое - воровать 70% ресурса. Пора меры принимать, к ответственности привлекать. Давайте штрафы поднимать. Если бы хотя бы треть воды воровали, то водоканал мог бы жить, - возмутился Игорь Артамонов.

По словам вице-губернатора Ильи Тузова, потери воды в Белгородской области не превышают четверти от поднятой из скважин. Потери воды в системе ОГУП «Липецкводоканал» он назвал недопустимыми, призвав правоохранительные органы бороться с ворами воды так же, как борются с хищениями в сфере ЖКХ. В свою очередь, прокурор области Константин Кожевников призвал руководство ОГУПа облегчить документооборот и наладить претензионную работу по врезкам.

- В Липецке нашли незаконную врезку в самом центре города. Говорю об автомойке самообслуживания. Это Чикаго, что ли. Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбу и не наказано? Это же беспредел! Отдайте сегодня заявление на этого товарища! - обратился губернатор к главе Липецка Евгении Уваркиной (по данным GOROD48, Липецкая городская энергетическая компания, в сеть которой врезалась автомойка, уже обратилась в прокуратуру).

Главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков предложил по примеру объявленной президентом страны амнистии капиталов разработать подобную схему «для разруливания проблемы краж воды». Надо убеждать население и организации начать работать с ОГУПом с чистого листа. Глава областной администрации заявил, что двумя руками за такие мировые соглашения:

- Водоканал будет самодостаточным, если не будет краж воды.

Директор ОГУПа Антон Симаков сообщил, что с начала следующего года потребителям будет проще получить добро на врезку в водопроводную сеть, так как начнет работать принцип «одного окна». А еще в организации намерены развивать со своими клиентами отношения в рамках частно-государственного партнерства.

Главы муниципальных образований попытались пожаловаться главе региона на разные для районов области тарифы по воде и водоотведению, а также на долгоиграющие нереализованные проекты по строительству сетей и ремонту насосного оборудования, но получили отлуп.

- Вы сокращаете воровство воды и увеличиваете платежи населения, а мы вам сокращаем тарифы. Уменьшил потери - получил новые скважины и сети. Эти вещи теперь будут связаны, - заявил Игорь Артамонов.

Антон Симаков тут же привел пример села Сырское в Липецком районе. В нем у ОГУПа - 1249 абонентов. В месяц Липецкоблводоканал поставляет жителям Сырского 13,5 тысячи кубометров своей воды и 39,8 тысячи кубометров покупной (у ЛГЭКа). А оплачивают потребители всего 9,6 тысячи кубометров.

- Почему Иван платит, а его сосед ворует? Привлекайте для разъяснительной работы о недопущении подобного глав сельской и районной администрации! - обратился к главам районов губернатор.

Илья Тузов сообщил Игорю Артамонову, что такая картинка есть по всем населенным пунктам области, а Антон Симаков пообещал довести эту информацию уже в декабре до глав всех районов. Директор ОГУПа особо отметил, что с нынешних 40 рублей за кубометр тариф на питьевую воду можно снизить до 23 рублей, если потери в сетях от воровства будут снижены хотя бы наполовину.

А вот что сказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Владимир Бондарев:

- Можно проложить новые трубы, но дело в том, что по ним будут гонять воду низкого качества. Приоритетом должно быть строительство скважин. Нужно выделить деньги на обустройство зон санитарной охраны. Тех 2,5 миллиона рублей, которые на это запланированы, крайне недостаточно. У нас есть проекты на 350 скважин, а обустроено и внесено в реестр только 13. Если такие темпы будут и дальше, то деньги, потраченные на разработку проектов, вылетят в трубу.

Существует и еще одна проблема: водоотведения. По словам Елены Бадулиной, в области - 1,5 тысячи километров канализационных сетей, из которых 84% - ветхие, с износом в 60 и более процентов. Общая потребность в их замене превышает 14 млрд рублей. Такой фантастической суммы, понятно, в областном бюджете нет и не будет. А между тем есть райцентры, где вообще нет централизованной канализации!
283 15898
#вода
11

Комментарии (283)

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(Запись НКВД)

сегодня, 06:52
Мэр Ельца материт губернатора Липецка youtube.com
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Welcome

сегодня, 06:45
Хотя общий размер хищений при строительстве космодрома «Восточный» и оценивается в 10 миллиардов рублей, государство все же планирует в этот проект вложить еще порядка 40 миллиардов. А потому вполне логично, что Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров Фондсервисбанка, обслуживающего ракетно-космическую отрасль. Кому можно доверить такие деньжища, как не Рогозину? Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин (в недавнем прошлом - зампред правительства, курировавший среди всякого-разного ракетно-космическую отрасль) избран председателем совета директоров Фондсервисбанка
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ссылка

сегодня, 03:55
О ворах на космодроме Восточный и ворах в Москве _ #ЗАУГЛОМ #РОГОЗИН #СКВОРЦОВА 16 ноя 520 просмотров Скачать
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ФСИН

сегодня, 00:44
«Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбы и не наказано? Это же беспредел!» ФСИН: -В тюрьму такого хама. Посадки где???? результатов то нет. Только бла бла шоу)))
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РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ...

вчера, 23:16
Не узнаёте ? НУ А НОВЫЙ КЛОУН УЖЕ ВТОРОЙ ГОД РАБОТАЕТ... Только пересаживается и * СОЗДАЕТ...??? Осталось немного... срок быстро пролетит...!!!
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Игорек

вчера, 23:11
Все бы хорошо, но. В цивилизованных странах запада имеется 2 водопровода технический и питьевой. Под скважины технического водоснабжения не нужно организовывать ЗСО и вести мониторинг качества, что в разы удешевляет эксплуатацию. Люди должны сами выпирать какой водой здесь и сейчас им воспользоваться. Соответственно и стоимость у технической будет в разы дешевле, на полив не нужно будет делать врезок и заливать огород "питьевой" водой. ПС. В последнее время получить санэпид в органе Роспотреба стало крайне сложно, что опять же ударит по ценам на питьевую воду.
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ссылка

вчера, 21:38
К чему нас готовят. Роль РФ в будущем мировом спектакле. В. Лепехин 245 987 просмотров
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Светлана

вчера, 21:26
Воду в г.Данкове и селах пить страшно. Чайник один раз воду вскипятишь и накить извести слой.
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Вод

вчера, 21:04
Тема была про воду, а собрали всю фигню - только дай потрепаться...
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Юрий Пронько

вчера, 20:58
Журналист Единая Россия» прогнулась под олигархов — прогрессивный НДФЛ аблокирован Депутаты Госдумы от ныне правящей партии в очередной раз «поджали хвост», испугавшись реакции толстосумов. Бюджетный комитет парламента отказался поддержать введение в стране прогрессивного налога на доходы физических лиц. Причём речь в законопроекте шла о заработках, которые превышают 24 млн рублей в год. Знаете, сколько таких успешных в нашей стране? Не больше 20 тысяч человек. И ради этой горстки соотечественников депутаты наплевали на ключевой запрос в современной России — социальную справедливость.
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