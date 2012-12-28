Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Общество
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сегодня, 11:49
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Авария на электросетях на Соколе возникла из-за непогоды
Восстановить подачу электричества обещают через пару часов.
В восстановлении электроснабжения задействована бригада специалистов и необходимое количество спецтехники.
Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии – в течение 2-х часов», — сообщили в администрации Липецка.
По данным «Светлой линии 220» Россетей, света нет на улицах Бабушкина, Курчатова, Хабарова, Д.Бедного, Богатырская, Былинная, Баженова, Заводская площадь, Баумана, Булавина, С.Тянь-Шанского, Водная, Пирогова, Бардина, Кочеткова, Брестская
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