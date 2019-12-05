Общество
сегодня, 11:41
Так не доставайся ж ты никому, этот стул!
Комитет облсовета по экономике не поддержал представленные кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена региона.
Как сообщает пресс-служба областного Совета, комитет по экономике регионального парламента рассмотрел кандидатов на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. На обсуждение профильного комитета были представлены две кандидатуры: Андрея Корчагина, выдвинутого областной общественной организацией по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия» и Дмитрия Соколова от региональной общественной организацией кооперации бизнеса «Открытый клуб предпринимателей».
На заседании выяснилось, что по представленным кандидатурам высказались «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», Липецкое региональное отделение «Опоры России», Липецкое региональное отделение «Деловой Россия», «Липецкая торгово-промышленная палата», и на каждого кандидата были получены отрицательные отзывы (только одна организация - Липецкое региональное отделение «Ассоциации малоформатной торговли» - высказалась в поддержку Андрея Корчагина). Учитывая мнение предпринимательского сообщества, члены комитета по экономике не поддержали представленные кандидатуры и будут рекомендовать на очередной сессии, которая состоится 12 декабря, их отклонить. Если ни одна из представленных кандидатур не наберет большинства голосов депутатов, будет объявлен новый конкурс на пост бизнес-омбудсмена.
Напомним, что изначально в облсовет на конкурс по избранию омбудсмена документы подали четыре претендента. Помимо Андрея Корчагина и Дмитрия Соколова вакантную должность хотели занять экс-руководитель ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев, ныне директор по стратегическому развитию ее украинского резидента ООО «Техна», и бывший начальник областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков, но они позже сняли свои кандидатуры.
Вся эта канитель с синекурной должностью продолжается с весны этого года, когда в апреле ее покинул Владимир Подгорный. 30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За него проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру, выдвинутую тогда врио губернатора Игорем Артамоновым, дважды не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сославшийся на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. В итоге в августе прокуратура области указала депутатам на то, что те не в праве выкручивать руки федеральным омбудсменам при согласовании согласования региональных Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей (заместитель прокурора региона Руслан Стрельников тогда опротестовал сразу три областных закона: об Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей).
На заседании выяснилось, что по представленным кандидатурам высказались «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», Липецкое региональное отделение «Опоры России», Липецкое региональное отделение «Деловой Россия», «Липецкая торгово-промышленная палата», и на каждого кандидата были получены отрицательные отзывы (только одна организация - Липецкое региональное отделение «Ассоциации малоформатной торговли» - высказалась в поддержку Андрея Корчагина). Учитывая мнение предпринимательского сообщества, члены комитета по экономике не поддержали представленные кандидатуры и будут рекомендовать на очередной сессии, которая состоится 12 декабря, их отклонить. Если ни одна из представленных кандидатур не наберет большинства голосов депутатов, будет объявлен новый конкурс на пост бизнес-омбудсмена.
Напомним, что изначально в облсовет на конкурс по избранию омбудсмена документы подали четыре претендента. Помимо Андрея Корчагина и Дмитрия Соколова вакантную должность хотели занять экс-руководитель ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев, ныне директор по стратегическому развитию ее украинского резидента ООО «Техна», и бывший начальник областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков, но они позже сняли свои кандидатуры.
Вся эта канитель с синекурной должностью продолжается с весны этого года, когда в апреле ее покинул Владимир Подгорный. 30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За него проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру, выдвинутую тогда врио губернатора Игорем Артамоновым, дважды не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сославшийся на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. В итоге в августе прокуратура области указала депутатам на то, что те не в праве выкручивать руки федеральным омбудсменам при согласовании согласования региональных Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей (заместитель прокурора региона Руслан Стрельников тогда опротестовал сразу три областных закона: об Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей).
Сдулся
Викторм
Мечта, а не должность
И снова мимо
Человек
да
Ничего страшного -