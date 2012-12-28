Закладчице из Ельца грозит до 15 лет лишения свободы

«Работу» женщина нашла через мессенджер.

Следственным отделом ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемая получила предложение о «работе» через мессенджер. Неизвестная девушка пообещала доход от распространения наркотиков. Женщина согласилась и, следуя инструкциям «куратора», отправилась в Московскую область, где забрала партию запрещённых веществ.Вернувшись в Елец, она расфасовала наркотики и спрятала часть из них в тайники по городу. Однако её деятельность была пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.В июне 2025 года женщину задержали при попытке сбыта очередной партии. В её квартире обнаружили и изъяли свёртки с метадоном общим весом 34,81 грамма.На время следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание по статье — от 8 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается..