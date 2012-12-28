Происшествия
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31 минуту назад
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Закладчице из Ельца грозит до 15 лет лишения свободы
«Работу» женщина нашла через мессенджер.
По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемая получила предложение о «работе» через мессенджер. Неизвестная девушка пообещала доход от распространения наркотиков. Женщина согласилась и, следуя инструкциям «куратора», отправилась в Московскую область, где забрала партию запрещённых веществ.
Вернувшись в Елец, она расфасовала наркотики и спрятала часть из них в тайники по городу. Однако её деятельность была пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.
В июне 2025 года женщину задержали при попытке сбыта очередной партии. В её квартире обнаружили и изъяли свёртки с метадоном общим весом 34,81 грамма.
На время следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание по статье — от 8 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается..
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