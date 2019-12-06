Общество
сегодня, 10:55
Евгения Уваркина: «Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря»
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Глава Липецка заключила пари с GOROD48 на то, что в этот день все строительные работы в парке будут закончены.
В Липецке - зима, а в Нижнем парке продолжаются работы по благоустройству. И работам до сих пор не видно конца и края.
- Работы в парке кипят, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков и передал трубку мэру города.
- Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря. А 28 декабря, как мы уже сообщали, в парке откроются каток и зона фудкорда (уличного питания), - уверила нас глава Липецка Евгения Уваркина.
Мы не поверили. Ведь если аврально положить в заморозки, например, тротуарную плитку, по весне вся она встанет колом. Тогда эмоциональная Евгения Уваркина заключила с нами пари на бутылку шампанского, которую предложила подарить не 25 декабря, а весной, когда сойдет снег и станет очевидно, пережило ли зиму благоустройство парка, которое продолжается при минусовых температурах.
Напомним, что ООО «Квант» приступил ко второму этапу реновации парка летом этого года. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.
Работы по реконструкции первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда».
- Работы в парке кипят, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков и передал трубку мэру города.
- Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря. А 28 декабря, как мы уже сообщали, в парке откроются каток и зона фудкорда (уличного питания), - уверила нас глава Липецка Евгения Уваркина.
Мы не поверили. Ведь если аврально положить в заморозки, например, тротуарную плитку, по весне вся она встанет колом. Тогда эмоциональная Евгения Уваркина заключила с нами пари на бутылку шампанского, которую предложила подарить не 25 декабря, а весной, когда сойдет снег и станет очевидно, пережило ли зиму благоустройство парка, которое продолжается при минусовых температурах.
Напомним, что ООО «Квант» приступил ко второму этапу реновации парка летом этого года. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.
Работы по реконструкции первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда».
26 798
Чарльз Дарвин
а я предупреждал !
Рататуй
25 декабря
Житель со стажем
Вообще
Водка
Сергей Сталь
а я предупреждал !
дояр