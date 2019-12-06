Евгения Уваркина: «Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря»

Глава Липецка заключила пари с GOROD48 на то, что в этот день все строительные работы в парке будут закончены.





- Работы в парке кипят, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков и передал трубку мэру города.



- Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря. А 28 декабря, как мы уже сообщали, в парке откроются каток и зона фудкорда (уличного питания), - уверила нас глава Липецка Евгения Уваркина.



Мы не поверили. Ведь если аврально положить в заморозки, например, тротуарную плитку,



Напомним, что ООО «Квант» приступил ко второму этапу реновации парка летом этого года. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.



Работы по реконструкции первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда». В Липецке - зима, а в Нижнем парке продолжаются работы по благоустройству. И работам до сих пор не видно конца и края - Работы в парке кипят, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков и передал трубку мэру города.- Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря. А 28 декабря, как мы уже сообщали, в парке откроются каток и зона фудкорда (уличного питания), - уверила нас глава Липецка Евгения Уваркина.Мы не поверили. Ведь если аврально положить в заморозки, например, тротуарную плитку, по весне вся она встанет колом . Тогда эмоциональная Евгения Уваркина заключила с нами пари на бутылку шампанского, которую предложила подарить не 25 декабря, а весной, когда сойдет снег и станет очевидно, пережило ли зиму благоустройство парка, которое продолжается при минусовых температурах.Напомним, что ООО «Квант» приступил ко второму этапу реновации парка летом этого года. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.Работы по реконструкции первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда».