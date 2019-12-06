Общество

сегодня, 10:55

Евгения Уваркина: «Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря»

26 798
#Нижний парк
Евгения Уваркина: «Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря»

Глава Липецка заключила пари с GOROD48 на то, что в этот день все строительные работы в парке будут закончены.

В Липецке - зима, а в Нижнем парке продолжаются работы по благоустройству. И работам до сих пор не видно конца и края.

- Работы в парке кипят, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков и передал трубку мэру города.

- Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря. А 28 декабря, как мы уже сообщали, в парке откроются каток и зона фудкорда (уличного питания), - уверила нас глава Липецка Евгения Уваркина.

Мы не поверили. Ведь если аврально положить в заморозки, например, тротуарную плитку, по весне вся она встанет колом. Тогда эмоциональная Евгения Уваркина заключила с нами пари на бутылку шампанского, которую предложила подарить не 25 декабря, а весной, когда сойдет снег и станет очевидно, пережило ли зиму благоустройство парка, которое продолжается при минусовых температурах.

Напомним, что ООО «Квант» приступил ко второму этапу реновации парка летом этого года. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.

Работы по реконструкции первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда».
26 798
#Нижний парк

Комментарии (27)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чарльз Дарвин

47 секунд назад
Сергей Сталь, скинь ссылку на видос
ответить

а я предупреждал !

2 минуты назад
Вообще, прогуляйся возле Драмтеатра , когда снежок сойдёт ,завтра - послезавтра , глянь , что там сейчас , а сдача была 1 декабря ! От мэрии 3 мин . ходьбы быстрым шагом !
ответить

Рататуй

2 минуты назад
Стыдоба то какая......
ответить

25 декабря

7 минут назад
Он нах ненужен скажу по секрету можете оставить себе
ответить

Житель со стажем

8 минут назад
180 миллионов выбросили... Лучше бы на облагораживание старых районов потратили... Аудиторы нужны...
ответить

Вообще

10 минут назад
Если спорить-на шампунь. Так на Дон переньон или на вдову клико))) чтоб за базар следила) а то на советское шампанское каждый день можно)
ответить

Водка

14 минут назад
а я предупреждал !, очень калорийный продукт. А если закусывать-так вообще раскабанеешь первые 15 лет употребления-ежедневно. Но а дальше 4 стадия и все....
ответить

Сергей Сталь

14 минут назад
Сама идея реконструкции парка в канун холодов, а тем более зимы - это бред! Так делать нельзя. Зимой необходимо готовить соответствующие документации, а весной-летом проводить работы.
ответить

а я предупреждал !

16 минут назад
Очень жаль, Павлов , засветился , на субботнике в Молодёжном , РЕАЛЬНО ЕЩЁ ТОЛЩЕ СТАЛ ! ПРЁТ МАССА ! ЖИРОВАЯ !
ответить

дояр

18 минут назад
да подарите ей просто так бутылку водки пусть бухнет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанка отсудила у туристического агентства три стоимости путевки в Тунис
#туризм #Тунис #права потребителя
3
Липчанка отсудила у туристического агентства три стоимости путевки в Тунис

сегодня, 09:30

Общество
В Липецке более суток без света живут жильцы многоквартирного дома на улице Водопьянова
#энергоснабжение
17
В Липецке более суток без света живут жильцы многоквартирного дома на улице Водопьянова

вчера, 16:21

Общество
Диабетиков призывают к ЗОЖ, а им необходим импортный инсулин
#сахарный диабет
17
Диабетиков призывают к ЗОЖ, а им необходим импортный инсулин

вчера, 15:19

Общество
В Липецке продолжают делать бизнес на стариках
#продажа #бизнес #права потребителя
66
В Липецке продолжают делать бизнес на стариках

вчера, 14:28

Общество
Липчанам понравился новый фасад дома на Фрунзе
#ФКР
Липчанам понравился новый фасад дома на Фрунзе

вчера, 13:22

Общество
В Ельце хотят увековечить память героини обороны Севастополя
#Крымская война #оборона Севастополя #Дарья Ткач
6
В Ельце хотят увековечить память героини обороны Севастополя

вчера, 12:39

Общество