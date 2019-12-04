Происшествия

20 минут назад

Школьников отправили домой из-за безалаберных строителей

3 599
#школа #ЖКХ #строители
Школьников отправили домой из-за безалаберных строителей

Они повредили ведущие к школе №26 коммуникации.

Вчера вечером в микрорайоне «Победа» произошла коммунальная авария. Как сообщает ЛГЭК, причиной стали «старания» строительной организации. При проведении своих работ они повредили водопровод, который поставляет воду в школу №26.

Подрядчик сразу же приступил к ликвидации аварии, но пока успеха он не добились. Утром стало понятно, что самостоятельно они не могут этого сделать, и на место аварии вызвали специалистов ЛГЭКа. Из-за отсутствия воды в школе отменены занятия. Организован подвоз питьевой воды к школе.
3 599
#школа #ЖКХ #строители

Комментарии (3)

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Ну да

3 минуты назад
Забыли подписать, трубу не обнаружили так как вода текла по уже обоснованно ранее ручью ( под названием труба) так как от трубы одно название. И она проложена ещё в 70 года. Так же не написали сколько вытерла деколитров, чтобы списать на не законные вырезки.
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Юрок Алтушок.

7 минут назад
Уважаемый город 48. Отпустить своего коллегу домой, пусть русский язык поучит.
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как то не так

9 минут назад
"...но пока успеха он не добились.". МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАЕТ...
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