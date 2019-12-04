Школьников отправили домой из-за безалаберных строителей

Они повредили ведущие к школе №26 коммуникации.

Вчера вечером в микрорайоне «Победа» произошла коммунальная авария. Как сообщает ЛГЭК, причиной стали «старания» строительной организации. При проведении своих работ они повредили водопровод, который поставляет воду в школу №26.



Подрядчик сразу же приступил к ликвидации аварии, но пока успеха он не добились. Утром стало понятно, что самостоятельно они не могут этого сделать, и на место аварии вызвали специалистов ЛГЭКа. Из-за отсутствия воды в школе отменены занятия. Организован подвоз питьевой воды к школе.