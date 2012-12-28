В Липецкой области температура резко понизится

Но уже к понедельнику жара вернется.

5 июля Липецкая область окажется в тылу циклона – пройдут кратковременные дожди. 6 и 7 июля в области повышенного давления осади маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 7 июля — 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 6 июля – 17 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов тепла.