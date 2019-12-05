Общество
сегодня, 11:34
Суд отказался передавать Липецку коммуникации «Европейского»
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Иск мэрии отклонен из-за банкротства строительной компании.
Арбитражный суд Липецкой области оставил без удовлетворения иск мэрии Липецка в адрес «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Городская администрация требовала признать за ней право собственности и передать ей коммунальные коммуникации, которые застройщик проложил во время возведения микрорайона «Европейский».
Мэрия Липецка через суд потребовала признать муниципальным имуществом 952 метра сети электроснабжения, 469 метров канализации, 1 291 метр водопроводной сети, 1 152 метра сети теплоснабжения и сеть дождевой канализации в 744 метра. Все эти коммуникации были проложены еще на начальных этапах застройки микрорайона в 2014-2015 годах. СУ-5 получило землю в субаренду под строительство «Европейского» в 2011 году. Согласно условиям договора строительная компания должна была не только возвести многоэтажки, но и проложить коммуникации, подключить их к существующим городским сетям. Все коммунальные конструкции СУ-5 в 2017 году зарегистрировал как свою собственность. Мэрия Липецка, акцентируя внимание на том, что земля под коммуникациями — муниципальная, а договор аренды истек, требовала передать все спорные сети ей.
Суд оценил доводы сторон и отказал мэрии Липецка. Свое решение суд пояснил тем, что сейчас СУ-5 проходит стадию банкротства и любые сделки с имуществом скандальной строительной компании, в том числе — отчуждение, до окончания банкротства запрещены. Кроме того, суд не нашел подтверждения довода чиновников о том, что выстроенные инженерные сооружения должны быть переданы безвозмездно мэрии Липецка. Так что у администрации Липецка для того, чтобы получить в свое ведение коммуникации «Европейского», остается всего два сценария развития событий: или выкупить их во время торгов при реализации конкурсной массы банкрота, или обжаловать решение в апелляционном суде.
Напомним, строительная компания СУ-5 — основной застройщик микрорайона «Европейский» - была признана банкротом 31 января 2019 год. В организации на год ввели конкурсное производство. Сейчас в списке кредиторов десять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. Арбитражному управляющему по делу о банкротстве скандально известной стройфирмы дано время на розыск активов до 7 февраля 2020 года.
Стоит заметить, что из-за неразберихи с правами владения на коммуникации регулярно страдают жильцы новостроек «Европейского». Липчане часто сидят без электричества. Например, как жильцы дома №56 по Стаханова. Свои неудобства из-за коммунальных сетей и того, как они проложены (единой верной схемы прокладки нет), терпят достраивающие дома обманутых СУ-5 стройкомпании.
- В результате аварий мы не можем пользоваться электроподстанциями, ежедневно несем убытки и не имеем возможности работать в запланированном темпе. Мы рассчитываем, что ответственной за проблему организации удастся решить ее в ближайшее время, - прокомментировал ситуацию с коммуникациями в «Европейском» Михаил Хренов, директор строительной компании ООО "ОДСК Липецк".
Мэрия Липецка через суд потребовала признать муниципальным имуществом 952 метра сети электроснабжения, 469 метров канализации, 1 291 метр водопроводной сети, 1 152 метра сети теплоснабжения и сеть дождевой канализации в 744 метра. Все эти коммуникации были проложены еще на начальных этапах застройки микрорайона в 2014-2015 годах. СУ-5 получило землю в субаренду под строительство «Европейского» в 2011 году. Согласно условиям договора строительная компания должна была не только возвести многоэтажки, но и проложить коммуникации, подключить их к существующим городским сетям. Все коммунальные конструкции СУ-5 в 2017 году зарегистрировал как свою собственность. Мэрия Липецка, акцентируя внимание на том, что земля под коммуникациями — муниципальная, а договор аренды истек, требовала передать все спорные сети ей.
Суд оценил доводы сторон и отказал мэрии Липецка. Свое решение суд пояснил тем, что сейчас СУ-5 проходит стадию банкротства и любые сделки с имуществом скандальной строительной компании, в том числе — отчуждение, до окончания банкротства запрещены. Кроме того, суд не нашел подтверждения довода чиновников о том, что выстроенные инженерные сооружения должны быть переданы безвозмездно мэрии Липецка. Так что у администрации Липецка для того, чтобы получить в свое ведение коммуникации «Европейского», остается всего два сценария развития событий: или выкупить их во время торгов при реализации конкурсной массы банкрота, или обжаловать решение в апелляционном суде.
Напомним, строительная компания СУ-5 — основной застройщик микрорайона «Европейский» - была признана банкротом 31 января 2019 год. В организации на год ввели конкурсное производство. Сейчас в списке кредиторов десять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. Арбитражному управляющему по делу о банкротстве скандально известной стройфирмы дано время на розыск активов до 7 февраля 2020 года.
Стоит заметить, что из-за неразберихи с правами владения на коммуникации регулярно страдают жильцы новостроек «Европейского». Липчане часто сидят без электричества. Например, как жильцы дома №56 по Стаханова. Свои неудобства из-за коммунальных сетей и того, как они проложены (единой верной схемы прокладки нет), терпят достраивающие дома обманутых СУ-5 стройкомпании.
- В результате аварий мы не можем пользоваться электроподстанциями, ежедневно несем убытки и не имеем возможности работать в запланированном темпе. Мы рассчитываем, что ответственной за проблему организации удастся решить ее в ближайшее время, - прокомментировал ситуацию с коммуникациями в «Европейском» Михаил Хренов, директор строительной компании ООО "ОДСК Липецк".
5 1132
смех
Как же так?!
ZZZZ
смех
Елена Р.