Общество

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Суд отказался передавать Липецку коммуникации «Европейского»

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#ЖКХ #коммуникации #Европейский #СУ-5 #банкротство
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Суд отказался передавать Липецку коммуникации «Европейского»

Иск мэрии отклонен из-за банкротства строительной компании.

Арбитражный суд Липецкой области оставил без удовлетворения иск мэрии Липецка в адрес «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Городская администрация требовала признать за ней право собственности и передать ей коммунальные коммуникации, которые застройщик проложил во время возведения микрорайона «Европейский».

Мэрия Липецка через суд потребовала признать муниципальным имуществом 952 метра сети электроснабжения, 469 метров канализации, 1 291 метр водопроводной сети, 1 152 метра сети теплоснабжения и сеть дождевой канализации в 744 метра. Все эти коммуникации были проложены еще на начальных этапах застройки микрорайона в 2014-2015 годах. СУ-5 получило землю в субаренду под строительство «Европейского» в 2011 году. Согласно условиям договора строительная компания должна была не только возвести многоэтажки, но и проложить коммуникации, подключить их к существующим городским сетям. Все коммунальные конструкции СУ-5 в 2017 году зарегистрировал как свою собственность. Мэрия Липецка, акцентируя внимание на том, что земля под коммуникациями — муниципальная, а договор аренды истек, требовала передать все спорные сети ей.

Суд оценил доводы сторон и отказал мэрии Липецка. Свое решение суд пояснил тем, что сейчас СУ-5 проходит стадию банкротства и любые сделки с имуществом скандальной строительной компании, в том числе — отчуждение, до окончания банкротства запрещены. Кроме того, суд не нашел подтверждения довода чиновников о том, что выстроенные инженерные сооружения должны быть переданы безвозмездно мэрии Липецка. Так что у администрации Липецка для того, чтобы получить в свое ведение коммуникации «Европейского», остается всего два сценария развития событий: или выкупить их во время торгов при реализации конкурсной массы банкрота, или обжаловать решение в апелляционном суде.

Напомним, строительная компания СУ-5 — основной застройщик микрорайона «Европейский» - была признана банкротом 31 января 2019 год. В организации на год ввели конкурсное производство. Сейчас в списке кредиторов десять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. Арбитражному управляющему по делу о банкротстве скандально известной стройфирмы дано время на розыск активов до 7 февраля 2020 года.

Стоит заметить, что из-за неразберихи с правами владения на коммуникации регулярно страдают жильцы новостроек «Европейского». Липчане часто сидят без электричества. Например, как жильцы дома №56 по Стаханова. Свои неудобства из-за коммунальных сетей и того, как они проложены (единой верной схемы прокладки нет), терпят достраивающие дома обманутых СУ-5 стройкомпании.

- В результате аварий мы не можем пользоваться электроподстанциями, ежедневно несем убытки и не имеем возможности работать в запланированном темпе. Мы рассчитываем, что ответственной за проблему организации удастся решить ее в ближайшее время, - прокомментировал ситуацию с коммуникациями в «Европейском» Михаил Хренов, директор строительной компании ООО "ОДСК Липецк".


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#ЖКХ #коммуникации #Европейский #СУ-5 #банкротство
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Комментарии (5)

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смех

9 минут назад
ZZZZ, на безвозмездной основе ? Где выкладки , сколько земля стоила и коммуникациии с 0 , построенные .
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Как же так?!

24 минуты назад
Захаров за разницей по подложным документам живет что ли? Или его просто не стараются искать? Это же так всем удобно!
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ZZZZ

36 минут назад
смех, возможно одно из условий при выделении земли под строку домов и было прокладка и передача городу коммуникаций
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смех

52 минуты назад
А , чё , неплохо , кто-то строил , за чьи-то деньги , а потом ,"Мэрия Липецка через суд потребовала признать муниципальным имуществом 952 метра сети электроснабжения, 469 метров канализации, 1 291 метр водопроводной сети, 1 152 метра сети теплоснабжения и сеть дождевой канализации в 744 метра. "
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Елена Р.

53 минуты назад
Сдохни Захаров!
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