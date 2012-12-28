Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Общество
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21 минуту назад
Причина утреннего взрыва в Липецке — ликвидация обломков БПЛА
Сегодня в 10.44 в Липецке сильно рвануло.
«Сегодня в течение дня в Липецке будут проводить ликвидацию и обезвреживание обнаруженных ранее фрагментов сбитых БПЛА. В городе могут быть слышны сильные хлопки. Работы плановые, безопасности горожан ничего не угрожает», — сообщили в администрации города.
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