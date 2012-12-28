Причина утреннего взрыва в Липецке — ликвидация обломков БПЛА

Сегодня в 10.44 в Липецке сильно рвануло.

После утреннего «хлопка» где-то в юго-западной части города в редакцию GOROD48 начали поступать сигналы от обеспокоенных горожан.«Сегодня в течение дня в Липецке будут проводить ликвидацию и обезвреживание обнаруженных ранее фрагментов сбитых БПЛА. В городе могут быть слышны сильные хлопки. Работы плановые, безопасности горожан ничего не угрожает», — сообщили в администрации города.