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37 минут назад

Еще на двух улицах Матырского отключили воду

Причина отключения та же — ремонтные работы.

Как сообщили в «РВК-Липецк», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ временно, до завершения работ, ограничена подача холодной воды потребителям по адресам: ул. Моршанска, 18, 13, 14, 16,12; ул. Сельскохозяйственная, 1,2,3,5,14.

Также сегодня из-за ремонтных работ отключено водоснабжение на ул. Российская, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; частный сектор: ул. Российская, ул. 70 лет Октября, ул. Солнечная, ул. Саратовская, пер. Добрый, пер. Тополиный.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

отключение воды
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