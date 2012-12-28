Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Общество
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37 минут назад
Еще на двух улицах Матырского отключили воду
Причина отключения та же — ремонтные работы.
Также сегодня из-за ремонтных работ отключено водоснабжение на ул. Российская, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; частный сектор: ул. Российская, ул. 70 лет Октября, ул. Солнечная, ул. Саратовская, пер. Добрый, пер. Тополиный.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
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