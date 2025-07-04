Литовкин: важна инициатива и поддержка жителей

На очередной встрече депутата горсовета Василия Литовкина с жителями Новолипецка обсуждалось благоустройство Левобережья.

Встреча проходила во дворе домов №№29 и 31 по улице Дзержинского и №№11а и 13а по проспекту Мира.Житель дома №11а на Мира предложил организовать детскую площадку, поскольку старая пришла в негодность. Также поступило предложение установить спортивное оборудование.Василий Литовкин пояснил, что для реализации подобных инициатив необходимо подать заявку на участие в программе «Мой двор». Для этого нужно провести общедомовые собрания, на которых две трети собственников жилья должны поддержать проект. Депутат отметил, что из-за охранных зон коммунальных сетей не везде возможно реализовать такие проекты, а новое имущество должно быть принято на баланс дома.— Это возможно при наличии инициативы и поддержки жителей. Для участия в программе эффективней объединять усилия нескольких домов, — отметил депутат.Также обсуждалась работа управляющих компаний: жители жаловались на подтопленные подвалы, грязные лестничные клетки, отсутствие поручней.Часть проблем решается с помощью благотворительного фонда «Милосердие» и его волонтёров, которые помогают с покосом травы и мелким ремонтом элементов детских площадок.Депутат подчеркнул, что коллективные обращения жителей более эффективны, чем индивидуальные. Например, для установки камер видеонаблюдения во дворе или решения других вопросов благоустройства предпочтительнее подача коллективной заявки.Все обращения жителей были зафиксированы помощниками депутата для дальнейшей работы.