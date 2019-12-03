сегодня, 12:35
Юрия Тарана выдвинули на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
В ходе конкурса на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в областной совет было внесено одно представление. Глава региона предложил депутатам назначить на эту должность бывшего вице-губернатора Юрия Тарана. Комитет облсовета по законодательству и правовым вопросам сегодня большинством голосов поддержал эту кандидатуру.
Должность Уполномоченного по правам ребенка стала вакантной в октябре этого года, прежний омбудсмен Людмила Куракова досрочно сложила полномочия по собственному желанию.
Кандидатура Юрия Тарана будет рассмотрена на сессии облсовета, а затем, в случае ее одобрения депутатами, направлена на согласование Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.