Общество

сегодня, 12:35

Юрия Тарана выдвинули на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области

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#Юрий Таран #уполномоченный по правам ребенка
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Юрия Тарана выдвинули на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области

В ходе конкурса на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в областной совет было внесено одно представление. Глава региона предложил депутатам назначить на эту должность бывшего вице-губернатора Юрия Тарана. Комитет облсовета по законодательству и правовым вопросам сегодня большинством голосов поддержал эту кандидатуру.   

Юрию Тарану 55 лет. Он окончил Липецкий государственный педагогический институт. Работал учителем истории в сельских школах области. С 1988 по 2003 годы трудился в пединституте, прошел путь от старшего лаборанта до доцента и заведующего кафедрой. Потом почти 12 лет возглавлял  областное управление образование и науки. С 2015 по 2019 год занимал должность вице-губернатора. Сейчас является советником главы администрации  региона.  

Должность Уполномоченного по правам ребенка стала вакантной в  октябре этого года, прежний омбудсмен Людмила Куракова досрочно сложила полномочия по собственному желанию.  

Кандидатура Юрия Тарана будет рассмотрена на сессии облсовета, а затем, в случае ее одобрения депутатами, направлена на согласование Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.   
13 974
#Юрий Таран #уполномоченный по правам ребенка
1

Комментарии (13)

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Дармоеды

24 минуты назад
И ртом и жопой , не щадя себя !
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Пенсионер

29 минут назад
Артамонов начинает тасовать старую колоду карт и думает открыть что- то новое.Ведь наступая на грабли очередной раз, ты вспоминаешь об ошибках
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агафья

33 минуты назад
пусть в сельскую школу учительствовать идет
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баба Нюра

36 минут назад
Господа, это номенклатура. Они до пенсии будут * . Вот с удивлением вчерась прочитала, что Козина, который у нас грелся на капремонте, пока прокуратура за одно место не взяла, переводят в Воронеж руководить областным ЖКХ.
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хех

46 минут назад
Да перестаньте вы уже пристраивать этого человека! Он возглавлял образование,так пусть послужит учителем на взрощенной им же ниве! Хватит из липчан придурков делать! И еще! учителя априори НЕНАВИДЯТ детей , в 42 школе,к примеру неугодных детей учитель называет сучатами ,не стесняясь присутствия рядом того самого "сучонка". А пожалуешься- скажут,да вы что? уважаемый человек на такое не способен...
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Пенсионный фонд России

сегодня, 12:59
бывает., до пенсии ему не 5 лет, а 10 лет
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Человек

сегодня, 12:59
Ну и зачем. Что нет других кандидатур. Капец!!!!!
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+.

сегодня, 12:57
Надо было отправить в тербуны к дружбану. А не назначать. И пускай потрудиться на зарплату учителя.
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бывает.

сегодня, 12:56
ему еще 5 лет до пенсии и вы хотите чтоб он пошел гайки на заводе крутить?
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друг его

сегодня, 12:56
Бывший комиссар движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной получил немецкое гражданство и переехал в Мюнхен. Ранее он обвинял ЕС в русофобии, но потом, по его собственному признанию, поменял взгляды. Таки и этот мол ориенацию сменил, однако!
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