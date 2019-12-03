Юрия Тарана выдвинули на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области

В ходе конкурса на должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в областной совет было внесено одно представление. Глава региона предложил депутатам назначить на эту должность бывшего вице-губернатора Юрия Тарана. Комитет облсовета по законодательству и правовым вопросам сегодня большинством голосов поддержал эту кандидатуру.

Юрию Тарану 55 лет. Он окончил Липецкий государственный педагогический институт. Работал учителем истории в сельских школах области. С 1988 по 2003 годы трудился в пединституте, прошел путь от старшего лаборанта до доцента и заведующего кафедрой. Потом почти 12 лет возглавлял областное управление образование и науки. С 2015 по 2019 год занимал должность вице-губернатора. Сейчас является советником главы администрации региона.



Должность Уполномоченного по правам ребенка стала вакантной в октябре этого года, прежний омбудсмен Людмила Куракова досрочно сложила полномочия по собственному желанию.



Кандидатура Юрия Тарана будет рассмотрена на сессии облсовета, а затем, в случае ее одобрения депутатами, направлена на согласование Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.

