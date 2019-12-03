Офтальмологию в Липецке будет развивать профессор Наталья Полянская

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Сегодня сертификат на выплату «Губернаторского миллиона» из рук Игоря Артамонова получила профессор, доктор медицинских наук Наталья Полянская – с декабря она является заведующей офтальмологическим отделением №1 ГУЗ «Областная больница №2».



В Липецке Наталья Полянская намерена развивать офтальмологию по современным стандартам и готовить высококлассных специалистов - до недавнего времени она работала доцентом кафедры офтальмологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Наталья Полянская доктор медицинских наук, автор 70 научных работ и четырех патентов на изобретения. За 24 года работы в медицине Полянская прошла путь от врача-офтальмолога до заведующей отделением Воронежской областной клинической офтальмологической больницы.



Программа «Губернаторский миллион» подразумевает единовременную социальную выплату в размере миллиона рублей для врачей, впервые устраивающихся в государственные медицинские организации Липецкой области по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением.



К началу декабря заявки на участие в программа подали 12 врачей, четверо уже работают в медицинских учреждениях области.



Всего в Липецкой области около 4 000 врачей и более 11 тысяч средних медицинских работников. Общая нехватка врачей в регионе составляет почти 300 человек. Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.

