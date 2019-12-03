Здоровье

50 минут назад

Офтальмологию в Липецке будет развивать профессор Наталья Полянская

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#здравоохранение
Офтальмологию в Липецке будет развивать профессор Наталья Полянская
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Сегодня сертификат на выплату «Губернаторского миллиона» из рук Игоря Артамонова получила профессор, доктор медицинских наук Наталья Полянская – с декабря она является заведующей офтальмологическим отделением №1 ГУЗ «Областная больница №2».

В Липецке Наталья Полянская намерена развивать офтальмологию по современным стандартам и готовить высококлассных специалистов - до недавнего времени она работала доцентом кафедры офтальмологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Наталья Полянская доктор медицинских наук, автор 70 научных работ и четырех патентов на изобретения. За 24 года работы в медицине Полянская прошла путь от врача-офтальмолога до заведующей отделением Воронежской областной клинической офтальмологической больницы.

Программа «Губернаторский миллион» подразумевает единовременную социальную выплату в размере миллиона рублей для врачей, впервые устраивающихся в государственные медицинские организации Липецкой области по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением.

К началу декабря заявки на участие в программа подали 12 врачей, четверо уже работают в медицинских учреждениях области. 

Всего в Липецкой области около 4 000 врачей и более 11 тысяч средних медицинских работников. Общая нехватка врачей в регионе составляет почти 300 человек. Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.
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#здравоохранение

Комментарии (5)

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Не верю

6 минут назад
В Воронеже мало платили? На лям повелась и в дыру переехала?
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Серый

7 минут назад
Малышева всех вылечит.
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Парканская

12 минут назад
Повезло Липецку, если приходят такие доктора!!!
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?

12 минут назад
Кстати, а почему не логопед?
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сапожник без сапог

14 минут назад
Офтальмолог в очках, диетолог тогда должен весить не меньше 150 кг.
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