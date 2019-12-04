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В Липецке падающую стену «хрущевки» подперли бревном

20 1687
#ЖКХ
3
В Липецке падающую стену «хрущевки» подперли бревном

Получилось скрепно.

Четырехподъездная пятиэтажка по улице Липовской, 6. Первый этаж - нежилые помещения. В них поселились «Авто-пицца», агентство недвижимости с претенциозным названием «Департамент недвижимости» и даже АО «Директ-Фонд», основным видом деятельности которого, согласно данным специализированных сайтов, является «вложения в ценные бумаги». Такое соседство подразумевает некое соответствие заявленным видам деятельности. Однако одну из стен при входе в контору, торгующую ценными бумагами, подпирает бревно. Если бы не оно, то стена, возможно, уже упала бы и придавила какого-нибудь инвестора. Очевидно, так брокеры спасли российский фондовый рынок от падения. А чё? Получилось скепно!

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- Это отдельный вход в нежилое помещение, которое сделал собственник при переводе из жилого в нежилое. Мы связались с обслуживающей дом управляющей компанией. Попытаемся заставить собственника привести вход в порядок, - прокомментировали GOROD48 забавную ситуацию в департаменте ЖКХ администрации Липецка.

Кстати, после ремонта уже ненужное бревно выбрасывать не надо. Может быть, это еще то самое ленинское бревно, которое вождь таскал на первом субботнике. Оно может пригодиться для того, чтобы подпереть то, что тоже валится в городе. Например, трамвай или уровень жизни.
20 1687
#ЖКХ
3

Комментарии (20)

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Это

9 минут назад
Россия, пора привыкнуть
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Гость

9 минут назад
Липецкое НОУ-ХАУ во внедрении передовой технологии .
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Ник

11 минут назад
Рубрика "Вся Россия в одном фото"...
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ступень в эволюции

16 минут назад
совет,молодец что эволюционируешь!Я теперь уже не один!Предлагаю продвинуться и дальше в развитии:ответить на вопрос-кто же был до этих 30 лет?Если в течение 30 лет-изменений ноль,значит...у власти остались теже самые!Логично?Логично!Теперь морщим ум и ...догадывается,что и 50 лет назад,и 70 лет назад,и о боже!102 года назад тоже у власти были теже чмошники!!О чем я и говорю-власть в рассее не меняется уже 103 год!!!Как были коммуняки-так они и остаются у трона,единственное изменение-теперь они разделились на умеренных типа едрисоты,левых-это Зю с товарищами ну и пр. клоунов типа жирика и хворого,недалекого мужичка с бородкой,который отзывается на эсеров-СР.Все мля здесь-никита,гена,turbo и Дюша метелкин!Все на месте!А терпилоилы все верят в коммунизм и верят в его возврат,а мы уже 103 год в ем живем!103 год!
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Кулибин

17 минут назад
"Ноу-Хау" — что надо! Остаётся только запатентовать его — и вперёд! — можно применять ко всем аварийным домам! Денег сэкономите — ого-го сколько!
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не...

22 минуты назад
Не выдержит... нужно было б ещё синей изолентой обмотать... что б уж наверняка!
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Вера

24 минуты назад
Отремонтировали.
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Баба Нюра

30 минут назад
Интересное кино получается. Собственник выполнил вход , т.е. ломал стену. А разрешительные документы интересно у него есть? Или взял кувалду и вперёд? А теперь очень мудрое решение с бревном
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Милая Оксана

38 минут назад
Бревно надо покрасить, или сайдингом обить
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Инстаграмкина

40 минут назад
Очень эффективное и недорогое решение! Надо продвигать этот передовой опыт на других проблемных местах города, в частности по дому на Осеннем проезде. Только вот цвета там..какие-то несовременные, блеклые. Нужно покрасить! В ближайшую субботу всем прийти на субботник по покраске бревен и стен! Кто не придет - будет объявлен популистом и исключен из программы капремонта!
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