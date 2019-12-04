В Липецке падающую стену «хрущевки» подперли бревном

Получилось скрепно.

Четырехподъездная пятиэтажка по улице Липовской, 6. Первый этаж - нежилые помещения. В них поселились «Авто-пицца», агентство недвижимости с претенциозным названием «Департамент недвижимости» и даже АО «Директ-Фонд», основным видом деятельности которого, согласно данным специализированных сайтов, является «вложения в ценные бумаги». Такое соседство подразумевает некое соответствие заявленным видам деятельности. Однако одну из стен при входе в контору, торгующую ценными бумагами, подпирает бревно. Если бы не оно, то стена, возможно, уже упала бы и придавила какого-нибудь инвестора. Очевидно, так брокеры спасли российский фондовый рынок от падения. А чё? Получилось скепно!- Это отдельный вход в нежилое помещение, которое сделал собственник при переводе из жилого в нежилое. Мы связались с обслуживающей дом управляющей компанией. Попытаемся заставить собственника привести вход в порядок, - прокомментировали GOROD48 забавную ситуацию в департаменте ЖКХ администрации Липецка.Кстати, после ремонта уже ненужное бревно выбрасывать не надо. Может быть, это еще то самое ленинское бревно, которое вождь таскал на первом субботнике. Оно может пригодиться для того, чтобы подпереть то, что тоже валится в городе. Например, трамвай или уровень жизни.