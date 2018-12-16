Ни выпить, ни закусить!

Итоги недели

На этой неделе в областном драмтеатре им. Л. Н. Толстого торжественно открыли Год театра. Церемония собрала почти полный зал (см.). Не менее интересно развивались события накануне этого события (см.). Очевидно, очистка театра от снега и наледи стало вопросом жизни и смерти руководства областного управления культуры и туризма, ведь отряд чиновников-«добровольцев» возглавлял аж заместитель начальника ведомства Федор Катрич в великолепной дубленке. Кто видел эту картину, никогда не забудет дворника в такой «спецовке»!На этой неделе снег и лед стали проблемами, о которых заговорили даже в правоохранительных органах.А началось все с ЧП, а котором, к счастью, обошлось без жертв:. Случилось это на улице 9 Мая, во время выезда 30-й «маршрутки» со стоянки. Оказалось, что. Водители автобусов рассказали GOROD48 о том, что в городе - множество не отсыпанных песком и реагентами улиц.В мэрии тут же отреагировали на критику. Председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Алексей Бахтин заявил, что. И что самое пристальное внимание уделяется мостам, спускам и подъемам, путепроводам.- Согласиться с позицией, что в Липецке кругом скользко, не могу. Центральные улицы - дороги и тротуары - освобождены ото льда. Внутриквартальными проездами и дорожками около многоквартирных домов должны заниматься управляющие компании, это их прямая обязанность, - напомнил Алексей Бахтин.Между тем. Льдина упала в метре от мужчины. О случившемся он сообщил по телефону «112». Тогда же. В автомобиле «Audi A4» находились люди. Автомобиль от удара просел до асфальта. В этот же день: на улице Одесской бабулька весь день просидела дома, не в силах открыть двери, снаружи заваленные оползнем, сошедшим с крыши ее дома.Кстати, горожан на этой неделе поразили именно нечищенные тротуары.Обеспокоенные сообщениями GOROD48 о падении с крыш на улицы, людей и машины снега и льда, первой на наши публикации отреагировала прокуратура. Надзирающий орган пригрозил, что. Прокуратура заявила, что халатность может повлечь наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Тут же встрепенулся и Следственный комитет (см.). Между тем не все «управляшки» готовы адекватно отреагировать даже на угрозы «силовиков». Например,Есть такая народная примета, что если на дороге уложили асфальт, то следом появится и экскаватор. Неудивительно поэтому, что на оперативке у главы Липецка в этот понедельник стало известно, что- сетевикам срочно понадобилось поменять кусок трубы. А ведь эту улицу этой осенью как раз укатали новым асфальтом!А вот и еще один анекдот на подобную тему:. Прореху в уложенном в ноябре асфальте заметили в областном управлении дорог и транспорта. Работы на объекте велись силами подрядной организации ООО «ДоброеСпецСтрой». Стоимость контракта составила 26,7 млн рублей.- У нас к подрядчику есть серьезные претензии. Он уже оплатил аварийные ремонт дороги, но мы ставим вопрос ребром: если независимая экспертиза, которая проверит качество использованной подрядчиком асфальтобетонной смеси, выявит ее несоответствие ГОСТу, мы понудим исполнителя муниципального контракта в счет гарантийных обязательств переложить весь асфальт, уложенный в смену на этом участке дороги. А здесь, на минуточку, в смену укладывали асфальт на 5 тысячах квадратных метрах, - отметил вице-мэр Константин Власов.Заместитель главы Липецка также дал указания заместителю главного смотрителя Липецка Виктору Алексееву провести служебную проверку по факту выявленных повреждений нового покрытия дороги и при наличии вины куратора объекта, специалиста УГС, привлечь его к дисциплинарной ответственности.Если окажется, что асфальтобетонный «пирог» с прослойкой из геосетки - с гнильцой, тоКажется, Лебедянский выезд стал той самой ложкой дегтя, которая испортила представление горожан о качестве дорожных работ этого года, на которых был освоен миллиард рублей. Чиновники говорят, что все пробы асфальтобетона в этом году были признаны соответствующими стандартам. И вот тебе на! Последний дорожный объект, этот самый Лебедянский выезд, оказался проблемным.В этот понедельник в 08:44Примечательно, что в октябре по материалам УФСБ России по Липецкой области следственной частью УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении директора ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асии Хасановой по ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, Хасанова незаконно предоставляла многомиллионные займы из средств ОГУПа под минимальный процент либо без такового аффилированным с организацией коммерческим структурам, а также приближенным сотрудникам предприятия.Кстати, Асия Хасанова была подчиненной начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, в октябре этого года арестованной по ходатайству следственных органов Басманным райсудом Москвы по обвинению в преступлениях, наказание по которым предусмотрено п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («незаконное образование юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Экс-чиновнице и ее бывшему заместителю Михаилу Бакланову вменяют получение взятки в размере 10 миллионов рублей за предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в областной собственности, по которому должна была пройти трасса «Меридиан» (часть маршрута Западная Европа-Западный Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург).Источники GOROD48 в правоохранительных органах сообщили нам, что. В результате сгорела техническая документация коттеджного поселка в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой «элиты» региона, а также сотрудников городской и областной администраций, оказывавших покровительство бывшему гендиректору ЛИКа Валерию Клевцову. Сейчас в отношении бывшего гендиректора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство.Между тем. Иск в арбитраж подало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). Вместе с этим свои требования к ЛИКу заявил Сбербанк.В начале ноября GOROD48 сообщил, что. Чиновника возмутило то, что липецкие сторонники Алексея Навального обвинили его в воровстве средств, выделенных для покупки компьютерной техники для новой школы. Но Григорий Масолов если и пропадет в суд, то только как обвиняемый или свидетель. Так, УФАС по области и УМВД РФ по области возбудили дела по факту закупки Григорием Масоловым компьютерной техники на 27,9 млн рублей. А в СУ СК РФ по области пока не решили, коррупционер ли он. Итак,На этой неделе, кстати, Игорь Артамонов в третий раз поменял руководителя областного управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения. Сначала с должности начальника ведомства врио губернатора уволил 65-летнего Анатолия Ларина. На его место с испытательным трехмесячным сроком Игорь Артамонов назначил 39-летнего Павла Чеченева. И вот уже, 53-летнего бывшего начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. Теперь уже Чичеву следить за руками чиновников, черпающих из бюджета финансовые потоки. Ну, как просто так пройти мимо новости о том, что. Как это, быть у речки и не напиться?На заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета депутатам предложили рассмотреть проект перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2019 году. На заседании выяснилось, что чиновники не нашли инвестора, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10,3 млрд рублей. Итак,. Хорошо хотя бы то, что по старым рельсам все еще ползают обычные вагоны (см.- на остановках указаны уже не интервалы, а поминутное прибытие вагонов).Глава администрации Липецка Сергей Иванов расписал свои, как он сам говорит, «хотелки» на 2019 год. В перечень включены 23 объекта. Так,. В 350 млн рублей обойдется строительство мостового перехода в районе Новой Жизни. Остальные проекты дорожного строительства на порядок дешевле. Дорога между «Университетским» и Елецким шоссе, например, обсчитана в 287 млн рублей, демонтаж ЛЭП на улице Папина - в 80 млн рублей, окончание строительства дороги в «Елецком» - 245 млн рублей… Впрочем, глава Липецка уже заявил GOROD48, что новых дорог в следующем году в городе строить не будут - будут лишь ремонтировать те, что есть.На этой неделе33-летняя подсудимая тщательно скрывала свою беременность от близких. Сделать это было легко - мать троих детей имеет избыточный вес. Когда она почувствовала схватки, то побеспокоилась о том, чтобы дома не было детей и мужа. Четвертого ребенка, девочку (доношенную и здоровую, как потом выяснили судебные медики), она родила над биотуалетом. Новорожденная упала в ведро вниз головой и захлебнулась его содержимым.А в деле убийства отчимом двухлетнего ребенка предстоит разобраться суду присяжных. В областном суде на этой неделе началось слушание уголовного дела 25-летнего Владимира Царева. Мужчина сразу же после смерти ребенка дал признательные показания и сознался, что воспитывал малыша кулаками, но теперь его защита намекает на то, что не все так однозначно.Наш корреспондент побывал на нескольких заседаниях. И вот что выяснил.Мама забитого насмерть малыша рассказала, что познакомилась с Владимиром тогда, когда находилась в процессе развода со вторым мужем (отцами двух ее сыновей, семилетнего и двухлетнего, были разные мужчины). «Папа Вова» перебивался случайными заработками, а потому время от времени оставался с двумя пасынками дома, когда его сожительница была на работе. Как-то ночью сожитель в истерике позвонил ей на работу и сказал, что младший потерял сознание, и что у него изо рта пошла пена. Когда женщина приехала домой, сын в одном подгузнике лежал без движения на кровати. Царев жеСудья Олег Мирошник поинтересовался у матери скончавшегося в больнице ребенка тем, как быстро на теле ее сына проявлялись синяки. Та ответила, что в течение суток. По логике женщина должна была увидеть побои, которые зафиксировали медики (на теле ребенка нашли 26 повреждений, самыми тяжелыми из которых были разрыв селезенки и отека мозга).Из показаний бабушки погибшего мальчика следовало, что Царев мог избивать ее внуков вместе с их матерью (см.). А затем. Ребенок рассказал, почему умер его братишка:- Вовка дал ему с размаху по голове, по лбу. Брат упал с дивана, потерял сознание. Вова потом начал его трясти за плечи. Маме не рассказывал о том, что случилось, не жаловался на Вову, так как он запретил это делать под страхом более сильного наказания.А вот и еще одно преступление, жертва которого - ребенок:. 13-летняя девочка сопротивлялась, но не смогла победить 21-летнего парня.Детей в «высокодуховной» России» не только топят в туалетах, убивают кулаками и насилуют, но и банально объедают (см.). В чем заключается деятельность областного защитника прав ребенка Людмилы Кураковой, бывшего вице-губернатора, не понятно.На конец нашего обзора мы оставили две новости, которые предвещают две главные беды предстоящих вскоре липчанам девятидневных рождественско-новогодних каникул: пьянку и обжорство.Итак, «Роспотребнадзор:. На прилавках региона замечена опасная для жизни и здоровья стеклоомывающая жидкость «ICE DRIVE» (- 30°)», в которой завышено содержание метанола. Метанол - простейший одноатомный спирт, являющийся сильным ядом. Медики бьют в колокола: попадание всего 10 мл этого вещества внутрь человеческого организма способно привести к слепоте, нарушению функционирования внутренних органов (почек, печени), поражению участков головного мозга. Возможен и летальный исход.Вопрос: а почему медики не предупреждают людей об опасности поедания стирального порошка или пития бензина? Как «стекломой» пожет оказаться в организме простого обывателя?А ещеНу вот, ни выпить людЯм, ни закусить!Кстати,. К такому вот утешительному выводу пришли российские аналитики.