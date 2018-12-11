Общество

сегодня, 10:19

«Липецкая ипотечная корпорация» рискует стать банкротом

12 1303
#ЛИК #Валерий Клевцов #банкротство
«Липецкая ипотечная корпорация» рискует стать банкротом

Партнеры предприятия подали иск в суд.

В региональный арбитражный суд поступило заявление о банкротстве АО «Липецкая Ипотечная Корпорация». Иск подало предприятие ООО "Липецк-Гидромеханизация". Среди учредителей организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). 

Из заявления ООО «Липецк-Гидромеханизация» следует, что у АО «ЛИК» имеется задолженность в 3 621 002 рубля 99 копеек. Изучив заявление и приложенные к нему документы, суд оставил иск без движения. Вместе с этим свои требования к АО «Липецкая Ипотечная Корпорация» заявил Сбербанк. На данном этапе производства кредитор не уточнил размер долга АО «ЛИК». Новое заседание по банкротству «Липецкой ипотечной корпорации» запланировано на 9 января 2019. К этому сроку кредиторы должны уточнить свои требования, а инициатор банкротства — предоставить полный пакет документов.

АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».

Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации  Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывает в Москве.
12 1303
#ЛИК #Валерий Клевцов #банкротство

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Людей

21 секунду назад
Жалко. Но разве в таких темах кто то думает о людях? Все думает о себе. Лично.
ответить

Но вообще

1 минуту назад
В виду того что обстоятельства изменились-Божко осознал что ходит под Богом.и большая часть друг сидит -или сидело-и скоро пойдут под суд.поэтому из злости постараются принести ещё больщетубытков,но и дожать то-что нужно после отставки. Жить то надо на что то.
ответить

Наконец то

5 минут назад
2 года собирались банкротится и вот.свершилось-пополним число кинутых дольщиков.
ответить

товарищ

23 минуты назад
Теперь заживем. Сазоновы и Клевцовы поднимут Липецк с колен. И новый губерсбер теперь в теме. Ура
ответить

Бакс

27 минут назад
Елецкий уже пора сносить, кладбище расширяется в ту сторону, а там все эпотеки пофиг...
ответить

Миротворец

сегодня, 10:33
А еще ..... слуги народа свое получат 100 процентов .... ух негодование в народе ходит ... ууууух!!!!!!!!
ответить

САШОК КАНАНЫХИН

сегодня, 10:33
Да забыл при путине рассея с колен поднялась вот и как сказал гундяев россияне за границей покупают недвижимость это главный показатель благоСОСтояния населения страны
ответить

САШОК КАНАНЫХИН

сегодня, 10:29
Единая рассея моя любимая партия
ответить

Артэмонов

сегодня, 10:27
Я всех спасу голусСУЙТЕ за меня
ответить

1

сегодня, 10:27
Всё закономерно. Если не принудитнльно развалить, как Рошен и 330 маршрутку, так дождаться естественной кончины
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В областной администрации ждут предложения строителей по упрощению бюрократических процессов
#строительство
В областной администрации ждут предложения строителей по упрощению бюрократических процессов

15 минут назад

Общество
Бабушка забитого до смерти мальчика: мать должна быть признана соучастницей убийства
#убийство ребенка #избиение
Бабушка забитого до смерти мальчика: мать должна быть признана соучастницей убийства

35 минут назад

Общество
Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик
#концессия #скоростной трамвай
18
Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик

59 минут назад

Общество
Стала известна дата проведения городского праздника выпускников «Липецкие зори»
#Липецкие зори
Стала известна дата проведения городского праздника выпускников «Липецкие зори»

сегодня, 10:23

Общество
Предприниматель заплатит два штрафа за одну бутылку
#Штраф #алкоголь
3
Предприниматель заплатит два штрафа за одну бутылку

сегодня, 09:53

Общество
«Квадра» раскопает улицу Гагарина
#Квадра
19
«Квадра» раскопает улицу Гагарина

сегодня, 09:07

Общество