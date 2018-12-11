Общество
сегодня, 10:19
«Липецкая ипотечная корпорация» рискует стать банкротом
Партнеры предприятия подали иск в суд.
В региональный арбитражный суд поступило заявление о банкротстве АО «Липецкая Ипотечная Корпорация». Иск подало предприятие ООО "Липецк-Гидромеханизация". Среди учредителей организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет).
Из заявления ООО «Липецк-Гидромеханизация» следует, что у АО «ЛИК» имеется задолженность в 3 621 002 рубля 99 копеек. Изучив заявление и приложенные к нему документы, суд оставил иск без движения. Вместе с этим свои требования к АО «Липецкая Ипотечная Корпорация» заявил Сбербанк. На данном этапе производства кредитор не уточнил размер долга АО «ЛИК». Новое заседание по банкротству «Липецкой ипотечной корпорации» запланировано на 9 января 2019. К этому сроку кредиторы должны уточнить свои требования, а инициатор банкротства — предоставить полный пакет документов.
АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».
Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывает в Москве.
Из заявления ООО «Липецк-Гидромеханизация» следует, что у АО «ЛИК» имеется задолженность в 3 621 002 рубля 99 копеек. Изучив заявление и приложенные к нему документы, суд оставил иск без движения. Вместе с этим свои требования к АО «Липецкая Ипотечная Корпорация» заявил Сбербанк. На данном этапе производства кредитор не уточнил размер долга АО «ЛИК». Новое заседание по банкротству «Липецкой ипотечной корпорации» запланировано на 9 января 2019. К этому сроку кредиторы должны уточнить свои требования, а инициатор банкротства — предоставить полный пакет документов.
АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».
Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывает в Москве.
Людей
Но вообще
Наконец то
товарищ
Бакс
Миротворец
САШОК КАНАНЫХИН
САШОК КАНАНЫХИН
Артэмонов
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