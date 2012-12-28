С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Происшествия
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сегодня, 19:44
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Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов
«Погибли 63-летний водитель автомобиля «Ситроен» и 48-летний водитель «Лады». Получила травмы 60-летняя пассажирка «Ситроена», — сообщили в областном управлении МВД.
Автомобили «Ситроен» и «Лада» столкнулись в лобовую сегодня в 13:20. Выжившая в аварии женщина госпитализирована.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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