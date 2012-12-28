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Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
Общество
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
Автоинспекция выдала дорожникам предостережения за отсутствие знаков на улице Папина
Общество
44-летний угонщик «ГАЗели» застрял в траншее
Происшествия
Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов
Происшествия
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Общество
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Происшествия
1356
сегодня, 19:44
4

Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов

Полицейские сообщили об установлении личностей водителей погибших сегодня на 189-м километры трассы Орел -Тамбов в Елецком районе.

«Погибли 63-летний водитель автомобиля «Ситроен» и 48-летний водитель «Лады». Получила травмы 60-летняя пассажирка «Ситроена», — сообщили в областном управлении МВД.

Автомобили «Ситроен» и «Лада» столкнулись в лобовую сегодня в 13:20. Выжившая в аварии женщина госпитализирована. 



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчанка
10 минут назад
Господи, куда и зачем так спешили? Кто прав, кто виноват, оба теперь на другом свете, царствие небесное. А женщина пострадала и без близкого человека осталась. Тоже горе.
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Алкан лтз
15 минут назад
Надо снизить машины до 45л.с. и тогда всё будит хорошо.да медленно и таких дтп не будит!как в 50 х 60х годах!
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Да
8 минут назад
В тех годах столько машин на дорогах не было. На автобусе ездили. А сейчас накупили по 2 - 3 на семью и ездят, как попало.
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Лиза
сегодня, 20:28
Печально...
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