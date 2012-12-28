Яйца по 65 рублей, но маленькие

Итоги недели: цены.

В конце недели мы, как обычно, изучили изменения цен на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Наша корзина дешевых продуктов за неделю подешевела на 16 рублей 47 копеек. Слегка снизились в цене рис и подсолнечное масло.Зато корзина дорогих продуктов серьезно выросла в цене — на 355 рублей 30 копеек. Мы нашли подороже тот же рис и подсолнечное масло, а еще кур и вермишель.Что бы там не говорили, а к Пасхе яйца в цене не рванули. Конечно, крупные дешево не продают, зато есть выбор. А можно купить и шоколадные.Глядя на куличи, глаза разбегаются. На Центральном рынке даже дополнительные палатки поставили.Как только куличи не украшают: и цыплятами, и даже палочками корицы с апельсинами.До последнего продают кондитерские аксессуары и упаковки для куличей и украшения для яиц.В одном из магазинов мы увидели куличи вместе с сопутствующими товарами — напитками, которые используют для причастия.А продавщица из бакалейного отдела Центрального рынка пожаловалась на плохую торговлю. Даже на муку спрос не вырос. Видимо, липчане предпочитают готовые куличи, сделанным своими руками.Клубника на Центральном рынке становится все дешевле и дешевле. Ее продают уже по 180 рублей за килограмм.По такой же цене можно купить арбузы, привезенные из Ирана. Продавец заверил, что спрос на большие ягоды есть.На этой неделе мы увидели еще один пример шринкфляции. Подсолнечное масло разливают в бутылки по 0,87 литра!Любителям экзотики предлагают крабов. Всего по 3 000 рублей.