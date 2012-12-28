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Происшествия
В Липецке побит рекорд по заморозкам
Погода в Липецке
Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
Общество
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
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Общество
362
сегодня, 10:46
8

Яйца по 65 рублей, но маленькие

Итоги недели: цены.

В конце недели мы, как обычно, изучили изменения цен на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю подешевела на 16 рублей 47 копеек. Слегка снизились в цене рис и подсолнечное масло.



Зато корзина дорогих продуктов серьезно выросла в цене — на 355 рублей 30 копеек. Мы нашли подороже тот же рис и подсолнечное масло, а еще кур и вермишель.



Что бы там не говорили, а к Пасхе яйца в цене не рванули. Конечно, крупные дешево не продают, зато есть выбор. А можно купить и шоколадные.



Глядя на куличи, глаза разбегаются. На Центральном рынке даже дополнительные палатки поставили.



Как только куличи не украшают: и цыплятами, и даже палочками корицы с апельсинами.










До последнего продают кондитерские аксессуары и упаковки для куличей и украшения для яиц.







В одном из магазинов мы увидели куличи вместе с сопутствующими товарами — напитками, которые используют для причастия.

А продавщица из бакалейного отдела Центрального рынка пожаловалась на плохую торговлю. Даже на муку спрос не вырос. Видимо, липчане предпочитают готовые куличи, сделанным своими руками.

Клубника на Центральном рынке становится все дешевле и дешевле. Ее продают уже по 180 рублей за килограмм.



По такой же цене можно купить арбузы, привезенные из Ирана. Продавец заверил, что спрос на большие ягоды есть.



На этой неделе мы увидели еще один пример шринкфляции. Подсолнечное масло разливают в бутылки по 0,87 литра!



Любителям экзотики предлагают крабов. Всего по 3 000 рублей.


цены
дороже/дешевле
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
мажор
27 минут назад
Маргиналам всё дорого,кроме выпивки и сигарет.
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домохозяйка из особняка
сегодня, 11:45
Фаланги краба совсем не дорогие.
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Гость.
35 минут назад
Гордыня - один из семи смертных грехов.
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депутат
сегодня, 11:18
Христос воскресе,с праздником всех!
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Бюджетник
сегодня, 11:03
Воистину Воскресе! С праздником липчане! Христос Воскресе! Жалко, что Город 48 не пишет про этот праздник, как новость
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Пенсионерка
сегодня, 10:58
Ничего. После Пасхи цены на яйца, традиционно, опустятся. А фаланги краба не так уж и вкусны. Брала на Новый год более дешёвые, другого краба, 300 грамм. Переморожены, рыхлы и невкусны. Крабовые палочки вкуснее. И дешевле гораздо.
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Пенсионерка
сегодня, 10:54
Доброе утро, Липецк. Всех с праздником Пасхи. Христос Воскресе!
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Фред
сегодня, 10:54
Зато большие по 95...
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