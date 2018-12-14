По главе Задонского района плачут нары?

УФАС по области и УМВД РФ по области возбудили дела по факту закупки Григорием Масоловым компьютерной техники для новой школы в Задонске. А в СУ СК РФ по области пока не решили, коррупционер ли он.





Напомним, что осенью этого года липецкий штаб Алексея Навального опубликовал на Ютубе расследование по факту приобретения администрацией Задонского района компьютерного оборудования для построенной в райцентре новой школы на 800 мест. Закупку ценой в 27,9 млн рублей выиграли ООО «Дрофа-новая школа», ООО «Карусель» и ООО «МТК». Илья Данилов, глава липецкого штаба Алексея Навального, возмутился некоторыми позициями закупки, которые в разы разнились с рыночной ценой аналогичной по техническим параметрам техники.







- На этом контракте пилятся деньги, - заявил Илья Данилов.



В качестве примера он привел четыре планшетных компьютера «для коворкинга» за 26,1 тысячи рублей каждый и еще 41 такой же планшет для учеников. Итого - на миллион с хвостиком рублей. Но в Сети можно найти, по словам Данилова, точно такую же технику Digma Tve 1801 3G Cherry trail Z 8300. Цена такого планшета - 13 тысяч рублей. То есть вдвое меньше.



Другой пример. Персональный компьютер учителя по закупке стоит 59,1 тысячи рублей. Ровно такая же цена еще 120 компьютеров для учащихся. Итого: более 7,1 млн рублей. Но Илья Данилов находит, по его словам, аналогичный ПК марки Lenovo V110 15. Его цена - от 27 990 до 31 900 рублей. А есть еще и два «компьютера учителя № 2». По цене 453,1 тысячи рублей каждый.



- Вы что там, охренели, что ли? - задался вопросом расследователь. - Просто бардак, а не закупка!



А глава администрации Задонского района Григорий Масолов заявил GOROD48, что ролик липецких «навальнят» - «однозначно клевета». И что он, возможно, подаст в суд на его авторов.



Но GOROD48 выяснил, что в суд Григорий Масолов если и попадет, то только с черного входа. Или, в лучшем случае, как свидетель по делам своих подчиненных.



Так, прокуратура Задонского района, проверив ролик липецкого штаба Навального, констатировала факты завышения цен при расходовании средств бюджета на закупку компьютеров для школы и, кстати, не нашла в образовательном учреждении техники на 161,3 тысячи рублей. С подачи прокуратуры в УВМД РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РФ («кража»). УФАС по Липецкой области возбудило в отношении чиновников районной администрации дело об административном правонарушении по ч. 2. ст.7.31 КоАП РФ («нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей»).



Также прокуратура направила в СУ СК РФ по Липецкой области материалы проверки этой закупки, усмотрев в действиях Григория Масолова признаки коррупционных деяний, подпадающих под ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 293 УК РФ («халатность»). Но ведомство Евгения Шаповалова пока взяло паузу на переваривание этой информации - в регионе еще не было случаев возбуждения уголовных дел в отношении первых лиц органов местного самоуправления.



фото: Сайт администрации Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации



В начале ноября GOROD48 сообщил, что «Глава Задонского района намерен судиться с липецким штабом Алексея Навального» . Чиновника возмутило то, что липецкие сторонники Алексея Навального обвинили его в воровстве средств, выделенных для покупки компьютерной техники для новой школы. Но время показало, что в суд Григорий Масолов если и пропадет, то только как обвиняемый в коррупции.Напомним, что осенью этого года липецкий штаб Алексея Навального опубликовал на Ютубе расследование по факту приобретения администрацией Задонского района компьютерного оборудования для построенной в райцентре новой школы на 800 мест. Закупку ценой в 27,9 млн рублей выиграли ООО «Дрофа-новая школа», ООО «Карусель» и ООО «МТК». Илья Данилов, глава липецкого штаба Алексея Навального, возмутился некоторыми позициями закупки, которые в разы разнились с рыночной ценой аналогичной по техническим параметрам техники.- На этом контракте пилятся деньги, - заявил Илья Данилов.В качестве примера он привел четыре планшетных компьютера «для коворкинга» за 26,1 тысячи рублей каждый и еще 41 такой же планшет для учеников. Итого - на миллион с хвостиком рублей. Но в Сети можно найти, по словам Данилова, точно такую же технику Digma Tve 1801 3G Cherry trail Z 8300. Цена такого планшета - 13 тысяч рублей. То есть вдвое меньше.Другой пример. Персональный компьютер учителя по закупке стоит 59,1 тысячи рублей. Ровно такая же цена еще 120 компьютеров для учащихся. Итого: более 7,1 млн рублей. Но Илья Данилов находит, по его словам, аналогичный ПК марки Lenovo V110 15. Его цена - от 27 990 до 31 900 рублей. А есть еще и два «компьютера учителя № 2». По цене 453,1 тысячи рублей каждый.- Вы что там, охренели, что ли? - задался вопросом расследователь. - Просто бардак, а не закупка!А глава администрации Задонского района Григорий Масолов заявил GOROD48, что ролик липецких «навальнят» - «однозначно клевета». И что он, возможно, подаст в суд на его авторов.Но GOROD48 выяснил, что в суд Григорий Масолов если и попадет, то только с черного входа. Или, в лучшем случае, как свидетель по делам своих подчиненных.Так, прокуратура Задонского района, проверив ролик липецкого штаба Навального, констатировала факты завышения цен при расходовании средств бюджета на закупку компьютеров для школы и, кстати, не нашла в образовательном учреждении техники на 161,3 тысячи рублей. С подачи прокуратуры в УВМД РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РФ («кража»). УФАС по Липецкой области возбудило в отношении чиновников районной администрации дело об административном правонарушении по ч. 2. ст.7.31 КоАП РФ («нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей»).Также прокуратура направила в СУ СК РФ по Липецкой области материалы проверки этой закупки, усмотрев в действиях Григория Масолова признаки коррупционных деяний, подпадающих под ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 293 УК РФ («халатность»). Но ведомство Евгения Шаповалова пока взяло паузу на переваривание этой информации - в регионе еще не было случаев возбуждения уголовных дел в отношении первых лиц органов местного самоуправления.