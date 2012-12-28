В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков

Девочки одеты преимущественно в черное

В селе Красотыновка Долгоруковского района 4 мая пропали две девочки, 14 и 15 лет.15-летняя Виктория Самойлова выглядит на 16-17 лет, была одета в черные штаны с белыми надписями, черную футболку, флисовую рубашку в цветную клеточку, черные кроссовки.14-летняя Анна Старикова выглядит на 16-17 лет, среднего телосложения, со светлыми волосами. Одета в черные джинсы, черный джемпер, бело-черные кроссовки.