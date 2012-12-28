С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
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сегодня, 07:13
В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Девочки одеты преимущественно в черное
15-летняя Виктория Самойлова выглядит на 16-17 лет, была одета в черные штаны с белыми надписями, черную футболку, флисовую рубашку в цветную клеточку, черные кроссовки.
14-летняя Анна Старикова выглядит на 16-17 лет, среднего телосложения, со светлыми волосами. Одета в черные джинсы, черный джемпер, бело-черные кроссовки.
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