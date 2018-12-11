«Квадра» раскопает улицу Гагарина

Сетевикам срочно понадобилось поменять кусок трубы.

Сегодня работники липецкого филиала ПАО "Квадра" перекопают улицу Гагарина напротив дома №6 у перекрестка с улицей Шкатова.



- Это необходимо для замены небольшого фрагмента трубы, по которому с местной котельной идет теплоноситель, - сообщил на вчерашнем оперативном совещании в мэрии главе Липецка представитель этой ресурсоснабжающей организации.



Эта новость вызвала недовольство и главы Липецка, и спикера городского Совета Игоря Тинькова. Они резонно заметили, что эту улицу этой осенью укатали новым асфальтом, и что энергетикам нужно было загодя озаботиться ремонтными работами.



- Гидравлические испытания не показали нам угрозы порыва сети в этом месте. Тем более, что этот участок теплотрассы еще относительно новый: ему порядка 20 лет. А вот начались морозы, и труба потекла. Если оставить все так, как есть, то в сильные морозы у жителей целого жилого массива может возникнуть угроза остаться без тепла, - парировал представитель "Квадры".



Ремонтные работы сетевики пообещали закончить к четвергу, а уже в пятницу положить на месте раскопок заплатку нового асфальта.



- Правда, пока не марки ЩМА, которым укатана эта улица, а обычного. Но в следующем году мы поменяем его на асфальт необходимой марки, - заявил сотрудник ПАО "Квадра".

