Общество

42 минуты назад

«Квадра» раскопает улицу Гагарина

7 674
#Квадра
«Квадра» раскопает улицу Гагарина

Сетевикам срочно понадобилось поменять кусок трубы.

Сегодня работники липецкого филиала ПАО "Квадра" перекопают улицу Гагарина напротив дома №6 у перекрестка с улицей Шкатова.

- Это необходимо для замены небольшого фрагмента трубы, по которому с местной котельной идет теплоноситель, - сообщил на вчерашнем оперативном совещании в мэрии главе Липецка представитель этой ресурсоснабжающей организации.

Эта новость вызвала недовольство и главы Липецка, и спикера городского Совета Игоря Тинькова. Они резонно заметили, что эту улицу этой осенью укатали новым асфальтом, и что энергетикам нужно было загодя озаботиться ремонтными работами.

- Гидравлические испытания не показали нам угрозы порыва сети в этом месте. Тем более, что этот участок теплотрассы еще относительно новый: ему порядка 20 лет. А вот начались морозы, и труба потекла. Если оставить все так, как есть, то в сильные морозы у жителей целого жилого массива может возникнуть угроза остаться без тепла, - парировал представитель "Квадры".

Ремонтные работы сетевики пообещали закончить к четвергу, а уже в пятницу положить на месте раскопок заплатку нового асфальта.

- Правда, пока не марки ЩМА, которым укатана эта улица, а обычного. Но в следующем году мы поменяем его на асфальт необходимой марки, - заявил сотрудник ПАО "Квадра".
7 674
#Квадра

Комментарии (7)

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Я

5 минут назад
Это же Россия!!!
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Липа

7 минут назад
Так это ..дороги положили асфальт ну там новый год прра капать новые дороги ..нуу страна дураков чё взять
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Гость

15 минут назад
Интересно то, что за качество раскопок и асфальта никто не отвечает..и тем более не контролирует их проведение..итог: все дороги и тротуары города в ямах..посмотрите как на московской трубы меняют..недавно благоустроенная территория превратилась в большую яму
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Я

22 минуты назад
Надо им голову себе раскопать и кусок мозгов поменять.
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провидец

23 минуты назад
сука демоны петушиные эти квадра
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12г13

23 минуты назад
Липецк есть Липецк, по другому тут и быть не может.
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Липчанин

25 минут назад
Всё через опу.
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