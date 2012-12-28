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Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон
Происшествия
В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
В Липецкой области ветрено и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
536
сегодня, 17:00

В Липецкой области ветрено и до +18

6 мая через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с Атлантики, которые принесут с собой кратковременные дожди. 

7 мая через наш регион с запада на восток будет перемещаться активный циклон, под влиянием которого пройдут грозовые дожди, местами сильные, днем в отдельных пунктах с градом, ветер усилится до 15-20 м/с. 8 мая Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона на северо-восток, кратковременные дожди пройдут лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 мая – 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градусов ниже нормы, 7 мая – 13 градусов тепла, что в пределах нормы, 8 мая – 6-8 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до +2, днем – от +15 до +17 градусов.

День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градусов мороза.
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