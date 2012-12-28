Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области ветрено и до +18
6 мая через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с Атлантики, которые принесут с собой кратковременные дожди.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 мая – 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градусов ниже нормы, 7 мая – 13 градусов тепла, что в пределах нормы, 8 мая – 6-8 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до +2, днем – от +15 до +17 градусов.
День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градусов мороза.
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