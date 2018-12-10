В Липецке спасатели откапывали из снега вход в дом пенсионерки

Сегодня в Липецке снег стал причиной вызова спасателей. Так, на улицу Одесскую выезжала бригада, которая освободила от снега проход в дом пожилой женщины.

Как рассказывает сама пленница, в силу возраста и здоровья не смогла преодолеть преграду, поэтому вынуждена была обратиться за помощью.

- Весь день голодная дома провела, даже в магазин не могла выйти, - со слезами на глазах поведала женщина и пошла, опираясь на палочку, пошла за едой.

Прибывшие на место спасатели и полиция увидели, что серьезного завала не было.