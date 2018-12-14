сегодня, 13:30
Присяжные выслушали показания 8-летнего брата забитого до смерти мальчика
Коллегия присяжных Липецкого областного суда под председательством Олега Мирошника в пятницу продолжила слушание по делу о жестоком убийстве двухлетнего мальчика. Сегодня показания в суде давал восьмилетний брат жертвы преступления. Мальчик оказался свидетелем страшных событий.
Психолог предложила провести в суде исследование методом арт-терапии. Сначала с ребёнка снимают напряжение, потом погружают в неприятный период, связанный с травмирующими событиями, а потом выводят к позитивным эмоциям. По словам психолога арт-терапия как метод лечения от психологических травм и исследования событий была разработана питерскими экспертами для работы с участниками теракта - детьми Беслана. Психолог заявила суду, что рисунки ребёнка будут красноречивее словесных показаний мальчика. Адвокат подсудимого выступил против такого метода, указывая что вместо допроса свидетель пройдёт психологическое исследование, а доказательства должны быть получены в законном порядке. Мать свидетеля поддержала позицию психолога: сбор показаний по видеоконференции через рисунки мальчика. Олег Мирошник, выслушавшая позиции сторон и психолога, исходя из интересов ребёнка, решил провести допрос мальчика через конференц-связь и удалить из зала суда подсудимого и родителей свидетеля. После того, как они покинули заседание, свои места заняли члены коллегии присяжных.
Когда связь между помещениями была налажена, мальчик уже во всю скрипел по бумаге карандашами. Судья Олег Мирошник применил всю деликатность и тактичность, ведя допрос ребёнка. Он постарался максимально ненавязчиво и в игровой форме выяснить все интересующие суд данные. Аналогичным образом допрос вели прокурор и адвокат.
Ребёнок давал показания в присутствии представителя органов опеки и психолога. Мальчик рассказал, что «папа Вова» бил его и братика по голове, лупил ремнём. Мужчина бил их по 10 раз в день, сказал ребёнок, но следов от побоев на мальчиков не оставалось. Ребенок рассказал, что подсудимый иногда бил его и брата просто так, без видимой причины для наказания. Его младшего брата «папа Вова» бил головой о подлокотник кресла. Но тут же ребёнок сказал, что до смерти его брата отношения с сожителем матери были хорошие. Точной причины избиения брата до смерти, мальчик не знает: он тогда почти спал.
Ребенок рассказал, почему умер его братишка: «Вовка дал ему с размаху по голове, по лбу. Брат упал с дивана, потерял сознание. Вова потом начал его трясти за плечи. Маме не рассказывал о том, что случилось, не жаловался на Вову, так как он запретил это делать под страхом более сильного наказания». Показания ребёнка отчасти расходились с тем, что ранее в суде рассказала его мать. Например, данные о том, кто именно вызывал «Скорую помощь», сведения о том, что происходило до преступления. Адвокат из-за существенных противоречий в первых показаниях мальчика и сегодняшнем допросе ходатайствовал об устранении несоответствий. Суд существенных противоречий в показаниях не усмотрел.
Восьмилетний мальчик активно и, кажется, без тревоги рассказывал о том, что видел. Тем временем бывшая в зале родная тётя отца погибшего ребёнка заливалась слезами...
Сегодня в суде государственный обвинитель представит свидетельства ребенка со следственного эксперимента и заключения экспертизы врачей.
Напомним, что 30 октября 2017 года в Липецкую областную детскую больницу доставили двухлетнего мальчика. Ребенок находился в коме - врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Через два дня мальчик умер. На теле ребенка нашли 26 повреждений. У малыша диагностировали разрыв селезенки и отёк мозга.
По обвинение в убийстве ребенка арестовали сожителя матери мальчика Владимира Царева. В ходе следствия он признался, что систематически избивал мальчика, поскольку он его не слушался.
11 декабря в Липецком областном суде начался процесс по делу 25-летнего Владимира Царева. Мужчина ходатайствовал о рассмотрении его дела коллегией присяжных Ему вменили пп. «в» «д» ч.2 ст. 105 - жестокое убийство ребёнка. Обвинение поддерживают прокуроры Юрий Кожемякин и Нина Гончарова.
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Психолог решил себя прорекламировать
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