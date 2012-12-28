Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
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сегодня, 18:43
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Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон
Горение мусора в урне привело к ее нагреванию и разрушению
Отлетевшим куском урны разбило стекло остановочного павильона. Людей поблизости в это время, к счастью, не оказалось.
Последствия горения приезжали ликвидировать пожарные.
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