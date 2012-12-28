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В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
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Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1036
сегодня, 18:43
12

Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон

Горение мусора в урне привело к ее нагреванию и разрушению

Сегодня на улице Вермишева взорвалась асбестобетонная мусорная урна. В ней сначала горел мусор, а затем, после того как она сильно раскалилась, произошел эффект взрыва в результате расширения асбеста и цемента от нагревания.

Отлетевшим куском урны разбило стекло остановочного павильона. Людей поблизости в это время, к счастью, не оказалось.

Последствия горения приезжали ликвидировать пожарные.


горение урны
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Механик
15 минут назад
Она и рванула когда тушить стали , резкий перепад температуры .
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Новояз
29 минут назад
Нечто из фильма ужасов
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Шурик
39 минут назад
Когда пацанами были,в костер шифер кидали и он взрывался ,но не так много осколков было. Были бы люди на остановке точно пострадали почти минитеракт произошел.
Ответить
Шурик
40 минут назад
Когда пацанами были,в костер шифер кидали и он взрывался ,но не так много осколков было. Были бы люди на остановке точно пострадали почти минитеракт произошел.
Ответить
Липчанин
50 минут назад
А кто планировал такие урны, знал об этой особенности? Металлические не взрывались никогда!
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fed
40 минут назад
А кто планировал шифер? Он тоже взрывается по той же самой причине. И не хило. давайте все асбесто-цементное отменим. Но если дураку стеклянный ..... то будет прям беда.
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Гость11
17 минут назад
А кто планировал шифер? Он тоже взрывается по той же самой причине. И не хило. давайте все асбесто-цементное отменим. Но если дураку стеклянный ..... то будет прям беда. Шифер лежит на крыше , а урна в месте массового скопления людей . Голову какую надо иметь , чтобы дать разрешение на изготовление урн из такого материала .
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Валера
55 минут назад
Я ехал после обеда, два чебурека синих пытались То ли тушить то ли подожгли…
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Житель Липецка
56 минут назад
Видео камеры для чего? Кто поджёг?
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Игорь
сегодня, 19:00
Запретить курить на остановках. Тем более есть закон о курении
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Лиза
сегодня, 18:59
Ничего себе, а если бы на остановке были люди...
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Елена
сегодня, 18:53
Ну очень безопасно
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