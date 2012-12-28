Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон

Горение мусора в урне привело к ее нагреванию и разрушению

Сегодня на улице Вермишева взорвалась асбестобетонная мусорная урна. В ней сначала горел мусор, а затем, после того как она сильно раскалилась, произошел эффект взрыва в результате расширения асбеста и цемента от нагревания.Отлетевшим куском урны разбило стекло остановочного павильона. Людей поблизости в это время, к счастью, не оказалось.Последствия горения приезжали ликвидировать пожарные.