Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Общество
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сегодня, 18:19
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Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Перед праздничными службами храмы обследовали кинологи
По традиции, на Пасху сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Обеспечивать правопорядок и безопасность граждан им помогают представители Росгвардии, казачества и добровольных народных дружин.
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