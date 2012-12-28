Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские

Перед праздничными службами храмы обследовали кинологи

- Сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан в пасхальную ночь в 141 населённом пункте Липецкой области. Накануне места проведения 185 массовых и религиозных мероприятий были обследованы, в том числе служебными собаками. В результате принятых мер нарушений не допущено, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.По традиции, на Пасху сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Обеспечивать правопорядок и безопасность граждан им помогают представители Росгвардии, казачества и добровольных народных дружин.