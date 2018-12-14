Культура
сегодня, 09:24
Открытие Года театра в Липецке в отзывах участников и зрителей
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Обзор соцсетей.
Накануне в театре им.Л.Н.Толстого торжественно открыли Год театра. Церемония собрала почти полный зал. Гости вечера услышали приветственные речи от первых лиц региона, а также стали зрителями премьеры работы «Казаков России». Липчане, зрители и участники торжества, оставили массу откликов о событий в социальных сетях.
Весной 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра». В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.
Весной 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра». В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.
1 775
Комментарии (1)
МестныйЯ
37 минут назад
Хорошее начинание в плане культуры. Жаль, что в театр получается попасть 1-3 раза в год (и то в зимний период). Всем творческим коллективам - творческого процветания и успеха! Отдельное "спасибо" хочется сказать коллективу Сокольского Драмтеатра - ребята, мы Вас любим!ответить
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