Открытие Года театра в Липецке в отзывах участников и зрителей

Обзор соцсетей.

Накануне в театре им.Л.Н.Толстого торжественно открыли Год театра. Церемония собрала почти полный зал. Гости вечера услышали приветственные речи от первых лиц региона, а также стали зрителями премьеры работы «Казаков России». Липчане, зрители и участники торжества, оставили массу откликов о событий в социальных сетях.Весной 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра». В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.