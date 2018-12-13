Происшествия

сегодня, 12:25

Сводный брат изнасиловал психически больную сестренку

25 3618
#изнасилование
2
Сводный брат изнасиловал психически больную сестренку

13-летняя девочка сопротивлялась, но не смогла победить 21-летнего парня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в отношении 21-летнего жителя одного из сел области.

Преступление было совершено поздно вечером 30 ноября по месту жительства потерпевшей и обвиняемого: инвалид детства, 13-летняя школьница, приходилась сводной сестрой 21-летнему обвиняемому. Когда в доме больше никого не было, пьяный парень стал приставать к девочке, приехавшей домой на выходные из школы-интерната. Девочка сопротивлялась, но не смогла отбиться от старшего брата. 

О произошедшем подросток рассказал в доверительном разговоре воспитателю интерната, а та сообщила директору образовательного учреждения. Полиция и Следственный комитет узнали о преступлении от администрации школы-интерната.

В каких-либо комментариях в правоохранительных органах GOROD48 отказали. 
25 3618
#изнасилование
2

Комментарии (25)

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Николай

17 минут назад
мразь
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.....

24 минуты назад
Дай бог здоровья девочке, дай бог здоровья тем , кто услышал ее. 21 летний ублюдок пусть сидит, и пусть его отымеют во все щели, и не один раз.
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Т

38 минут назад
Нет ,можно по- путински , Просто потреблять ...,всё и вся !!! А что животные в новый России почётны!!!
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Т

40 минут назад
Кто из липчан Пришел к своей маме с цветами и сказал что любит её ???!!!Кто спроси у своей сестри ..., о том ,как у нее дела???!,Что ,глаза опускаются!? Ну значит хоть совесть есть !
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Т

42 минуты назад
жучка, Церковь хорошо ,но есть ещё первоисточник -книга,Вспомните, кто последний раз прочитал какую-нибудь книгу???
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жучка

49 минут назад
А в России сейчас духовная составляющая ослабла, да. Чтобы ее усилить, нужно запретить интернет и построить побольше церквей.
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Б

54 минуты назад
Шесть лет -это срок , что будет мотать Botox!!! Не управлять !А именно мотать и воровать!!!
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Б

55 минут назад
Вика, дедушка Ананий, Энимал планет,Вы себя- то услышали, Проблема к сожалению в другом ,И через шесть лет будет только хуже, в разы.,,,( Ваши отзывы животного происхождения ), Духовная составляющая -то где ?
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Animal Planet

сегодня, 13:47
Теперь парня ждет регулярная,сексуальная жизнь...:)))
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Дедушка Ананий

сегодня, 13:47
Чем родней - тем плотней !
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