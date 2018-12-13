Сводный брат изнасиловал психически больную сестренку

13-летняя девочка сопротивлялась, но не смогла победить 21-летнего парня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в отношении 21-летнего жителя одного из сел области.



Преступление было совершено поздно вечером 30 ноября по месту жительства потерпевшей и обвиняемого: инвалид детства, 13-летняя школьница, приходилась сводной сестрой 21-летнему обвиняемому. Когда в доме больше никого не было, пьяный парень стал приставать к девочке, приехавшей домой на выходные из школы-интерната. Девочка сопротивлялась, но не смогла отбиться от старшего брата.



О произошедшем подросток рассказал в доверительном разговоре воспитателю интерната, а та сообщила директору образовательного учреждения. Полиция и Следственный комитет узнали о преступлении от администрации школы-интерната.



В каких-либо комментариях в правоохранительных органах GOROD48 отказали.

