Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
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сегодня, 15:42
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Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Автомобили после столкновения съехали в кювет
Как сообщили в УГПСС, после столкновения машины съехали с трассы в кювет. Травмы получили оба водителя и шестилетний пассажир. На помощь им пришли сотрудники пожарной части №36 регионального управления противопожарной спасательной службы. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших медикам скорой помощи.
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