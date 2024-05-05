Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе

Автомобили после столкновения съехали в кювет

Сегодня в районе села Березовая Тербунского района столкнулись «Лада Веста» и «КИА».Как сообщили в УГПСС, после столкновения машины съехали с трассы в кювет. Травмы получили оба водителя и шестилетний пассажир. На помощь им пришли сотрудники пожарной части №36 регионального управления противопожарной спасательной службы. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших медикам скорой помощи.