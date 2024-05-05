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Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
Яйца по 65 рублей, но маленькие
Общество
В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы
Погода в Липецке
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Общество
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
Читать все
Происшествия
566
сегодня, 15:42
2

Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе

Автомобили после столкновения съехали в кювет

Сегодня в районе села Березовая Тербунского района столкнулись «Лада Веста» и «КИА».

Как сообщили в УГПСС, после столкновения машины съехали с трассы в кювет. Травмы получили оба водителя и шестилетний пассажир. На помощь им пришли сотрудники пожарной части №36 регионального управления противопожарной спасательной службы. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших медикам скорой помощи.

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ДТП
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Комментарии (2)

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Иваныч
11 минут назад
Опять лобовое? Хорошо все живы остались.
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Райкин
56 минут назад
Когда брехня закончится?
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