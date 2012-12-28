В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с Атлантики, которые принесут с собой кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 мая — 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градусов ниже нормы, 7 мая — 13 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, а днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, порывы до 17 м/сек. Ночью и утром 5 мая местами заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 0 до +2, днем — от +16 до +18 градусов.День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза.