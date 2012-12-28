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С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
Автоинспекция выдала дорожникам предостережения за отсутствие знаков на улице Папина
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Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов
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В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
759
сегодня, 19:31
3

В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с Атлантики, которые принесут с собой кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 мая —  9-10 градусов тепла, что на 3-4 градусов ниже нормы, 7 мая — 13 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, а днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, порывы до 17 м/сек. Ночью и утром 5 мая местами заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 0 до +2, днем — от +16 до +18 градусов.

 День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза. 

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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ал1
2 минуты назад
Вспомните народные приметы , поздняя ПАСХА - поздняя весна , с ПРАЗДНИКОМ .
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vlad
49 минут назад
И у нас было, когда в мае шёл снег. У природы нет плохой погоды.
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Иваныч
сегодня, 20:38
Природа преподносит очередные сюрпризы и ставит новые рекорды.
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