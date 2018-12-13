Общество

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Проспект Победы обойдется в миллиард рублей, дорога НЛМК-Сокол — почти в два миллиарда

9 997
#проект #инвестиции #строительство
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Проспект Победы обойдется в миллиард рублей, дорога НЛМК-Сокол — почти в два миллиарда

Мэрия обсчитала стоимость проектов.

Глава администрации Липецка Сергей Иванов утвердил план создания в городе в 2019 году необходимой для инвесторов городской инфраструктуры. В перечень включены 23 объекта.

Самым дорогостоящим проектом станет строительство короткой дороги между Соколом и НЛМК. Объездная дорога от Петровского моста до Студёновской улицы протяженностью в 2,4 км обойдется примерно в 1,94 млрд рублей. У администрации Липецка в 2019 году на этот объект есть всего 1 млн рублей, его пустят на корректировку проекта строительства. Дорогу планируют проложить с привлечением средств из областного или федерального бюджета.

Почти в два раза дешевле — в 1,1 млрд рублей — должна обойтись реконструкция проспекта Победы. 3,6 км дорожного полотна намерены обновить в 2019-2020 годах. В 2019 году на реконструкцию планируют потратить 453,1 млн рублей из них 6 млн рублей — средства городского бюджета.

В 350 млн рублей обойдется строительство мостового перехода в районе Новой Жизни. Там надо проложить всего 700 метров дороги, но вопрос со сроками строительства пока открыт — все зависит от решения инвесторов, к коим причислили областную и федеральную власть.

Остальные проекты по дорожному строительству в Липецке на порядок дешевле. Дорога между «Университетским» и Елецким шоссе — 287 млн рублей, реконструкция улицы Папина — 80 млн рублей, дороги в «Елецком» - 245 млн рублей, объездная «Университетского» - 10,5 млн рублей, улица Белана в 30 микрорайоне — 129,3 млн рублей, транспортная развязка Стаханова-Водопьянова — 34,5 млн рублей. Часть сумм приведена ориентировочно, точный объем затрат на проекты будет известен после корректировки планов строительства.

Областной и федеральный бюджет в 2019 году должны софинансировать 80% расходов на продолжение программы по формированию в Липецке современной городской среды. На эти цели бюджет города даст 50 млн рублей, еще 200 млн рублей — вышестоящие бюджеты.

Также в перечне указаны расходы на сферу образования. Например, реконструкция ДЮСШ №1 потребует затрат в 91,8 млн рублей. В 2019 году планируется пристройка корпусов в детсадах №№37, 30, 50, 32, 17, 38, 119. В списке проектов также указаны строительство школ на микрорайонах «Звездный» и «Победа». Если по первому проекту в 2019 году мэрия только будет корректировать проект, то на продолжение возведения учреждения в «Победе» должно поступить почти 155 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
9 997
#проект #инвестиции #строительство
2

Комментарии (9)

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Новая жизнь

5 минут назад
Серега,хватить п....ть про мост -дублер в Новой жизни.Я эти сказки слушаю с 1989 года.Жулики и воры!
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321

24 минуты назад
Студеновской.т9
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321

24 минуты назад
Мне вот интересно.где они на Студентов свой будут выводить?
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Там расширять некуда

32 минуты назад
777, тербуны. Твердят дублёр по Панина только-хватит бабки мыть,
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гость 1

33 минуты назад
Таксор, Ещё скажи себе в карман положил.При Гулевском лучше было?
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777

40 минут назад
Расширение Проспекта Победы с выделенными боковыми полосами под автобусы сделает автобус более привлекательным видим транспорта чем сейчас когда автобусы стоят в общей пробке с личными авто.
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Таксор

45 минут назад
Тербунатор уже миллиард взял
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Липчанин

49 минут назад
"Объездная дорога от Петровского моста до Студёновской улицы протяженностью в 2,4 км обойдется примерно в 1,94 млрд рублей" - 2 КМ ЗА 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. Как будто по центру Москвы строить собираются!!!
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Петрович

55 минут назад
Бордюров хватит на такое количество дорог?
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