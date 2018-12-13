Проспект Победы обойдется в миллиард рублей, дорога НЛМК-Сокол — почти в два миллиарда

Мэрия обсчитала стоимость проектов.

Глава администрации Липецка Сергей Иванов утвердил план создания в городе в 2019 году необходимой для инвесторов городской инфраструктуры. В перечень включены 23 объекта.



Самым дорогостоящим проектом станет строительство короткой дороги между Соколом и НЛМК. Объездная дорога от Петровского моста до Студёновской улицы протяженностью в 2,4 км обойдется примерно в 1,94 млрд рублей. У администрации Липецка в 2019 году на этот объект есть всего 1 млн рублей, его пустят на корректировку проекта строительства. Дорогу планируют проложить с привлечением средств из областного или федерального бюджета.



Почти в два раза дешевле — в 1,1 млрд рублей — должна обойтись реконструкция проспекта Победы. 3,6 км дорожного полотна намерены обновить в 2019-2020 годах. В 2019 году на реконструкцию планируют потратить 453,1 млн рублей из них 6 млн рублей — средства городского бюджета.



В 350 млн рублей обойдется строительство мостового перехода в районе Новой Жизни. Там надо проложить всего 700 метров дороги, но вопрос со сроками строительства пока открыт — все зависит от решения инвесторов, к коим причислили областную и федеральную власть.



Остальные проекты по дорожному строительству в Липецке на порядок дешевле. Дорога между «Университетским» и Елецким шоссе — 287 млн рублей, реконструкция улицы Папина — 80 млн рублей, дороги в «Елецком» - 245 млн рублей, объездная «Университетского» - 10,5 млн рублей, улица Белана в 30 микрорайоне — 129,3 млн рублей, транспортная развязка Стаханова-Водопьянова — 34,5 млн рублей. Часть сумм приведена ориентировочно, точный объем затрат на проекты будет известен после корректировки планов строительства.



Областной и федеральный бюджет в 2019 году должны софинансировать 80% расходов на продолжение программы по формированию в Липецке современной городской среды. На эти цели бюджет города даст 50 млн рублей, еще 200 млн рублей — вышестоящие бюджеты.



Также в перечне указаны расходы на сферу образования. Например, реконструкция ДЮСШ №1 потребует затрат в 91,8 млн рублей. В 2019 году планируется пристройка корпусов в детсадах №№37, 30, 50, 32, 17, 38, 119. В списке проектов также указаны строительство школ на микрорайонах «Звездный» и «Победа». Если по первому проекту в 2019 году мэрия только будет корректировать проект, то на продолжение возведения учреждения в «Победе» должно поступить почти 155 млн рублей из областного и федерального бюджетов.