К визиту врио губернатора все силы облуправления культуры брошены на раскопки храма Мельпомены

В театре драмы драматично готовятся к открытию Года театра.

Сегодня в 18.00 в областном театре драмы им. Л.Н. Толстого торжественно откроют Год театра. И теперь вопрос: пройдет ли к храму Мельпомены врио губернатора посуху по новой тротуарной плитке или же будет скользить по льду?Этот вопрос - жизни и смерти руководства областного управления культуры и туризма. Иначе как понимать тот факт, что вчера и сегодня лопатами и ледорубами тут машут сотрудники подчиненных управлению учреждений? Отряд "добровольцев" возглавляет заместитель начальника ведомства Федор Катрич (на главном фото).- Вчера нам в уборке снега без объяснения отказали в МБУ "Управление благоустройства Липецка". Вот мы своими силами и чистим территорию, ведь к нам сегодня придут 700 зрителей на церемонию открытия в Липецкой области Года театра с участием артистов профессиональных театров и руководителей театральных коллективов области. Зрители увидят премьеру вокально-хореографического спектакля "Пугачев" по роману Пушкина "Капитанская дочка" в исполнении государственного театра танца "Казаки России". Ждем и врио губернатора Игоря Артамонова, - сообщила GOROD48 одна из работниц татра, также вышедшая на улицу с лопатой в руках.По темноте у государственного академического театра драмы убрали забор. Таким образом, Театральный спуск стал последним благоустроенным в этом году общественным пространством."Служители муз" и довольны тем, что сделано, и нет. Такой дуализм объясняется тем, что подрядчик мэрии должен был к 10 сентября, открытию театрального сезона, сдать объект в эксплуатацию, то есть отреставрировать старые гранитные ступени на ведущей от Театральной площади к самому областному театру драмы лестницу, выложить широкоформатной тротуарной плиткой с вкраплениями гранитной крошки площадь вокруг здания и подходы к нему, поменять чернозем и посадить многолетние растения. Но работу строители завершили, по сути, только сегодня. Сдвиг по времени в мэрии объяснили тем, что по ходу выполнения муниципального контракта выяснилось, что обработки - очистки, шлифовки, снятию фаски, обжигу - требуют не 600 старых гранитных ступеней, как предполагала смета, а 1600. Также в театре недовольны тем, что в техзадание по благоустройству не включили ни одного пандуса для маломобильных граждан, и теперь сюда можно добраться только по ступенчатым подъемам, за что, кстати, прокуратура уже внесла представление в адрес областного управления культтуризма.Очевидно, пандусы для инвалидов-колясочников будут устраивать по весне. Тогда же горожане и оценят благоустройство территории вокруг театра, когда сойдет снег и новые газоны покроет молодая зелень. А пока и не понятно, что сделано. Кстати, сменила прописку и "Дама с собачкой" - этот артобъект Акопа Халафяна теперь стоит не перед входом в театр, а на Театральном спуске. Чеховская героиня отвернулась спиной к театру и теперь недоумевающе смотрит на мэрию.Сегодня у театра кипят шекспировские страсти: к чиновникам с лопатами присоединились, наконец, муниципалы из МБУ "Управление благоустройства Липецка" с тяжелой техникой. Все машут лопатами в поте лица, но окончанию раскопок храма Мельпомены пока не видно конца. Но так уж устроен русский человек: ему чужд западный практицизм, ибо широта души требует форс-мажора. "Буря, скоро грянет буря!" Поэтому я уверен, что к 18 часам все будет в ажуре.Кстати, а куда пропало каменное панно с изображением герба Липецка, которое ранее, до начала благоустройства Театрального спуска, украшало наклонную площадку у фонтана? Ответа на этот вопрос GOROD48 не получил ни от главного строителя мэрии Сергея Косинова, ни от первого вице-мэра Михаила Щербакова. И сейчас под снегом на месте герба города - будущий газон.