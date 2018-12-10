Происшествия

сегодня, 11:53

В Липецке горели архивы БТИ

16 2849
#пожар
6
В Липецке горели архивы БТИ

Сегодня в 08:44 в административном здании по улице Терешковой, 30/2 в Липецке вспыхнул пожар.

Пламя, в здании принадлежащем ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация", тушили четыре отделения пожарных. Огнем повреждена внутренняя отделка и архивные документы в помещении архива на площади 15 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Примечательно, что в октябре по материалам УФСБ России по Липецкой области следственной частью УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении директора ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асии Хасановой по ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, Хасанова незаконно предоставляла многомиллионные займы из средств ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» под минимальный процент либо без такового аффилированным с организацией коммерческим структурам, а также приближенным сотрудникам предприятия. Кстати, в ходе обысков помещения «Липецкоблтехинвентаризация» и по месту жительства Асии Хасановой были, по данным источника GOROD48в правоохранительных органах, обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконное отчуждение объектов областной собственности без соблюдения конкурсных процедур и по значительно заниженной стоимости. 

Кстати, Асия Хасанова была подчиненной начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, в октябре этого года арестованной по ходатайству следственных органов Басманным райсудом Москвы по обвинению в преступлениях, наказание по которым предусмотрено п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («незаконное образование юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Экс-чминовнице и ее бывшему заместителю Михаилу Бакланову вменяют получение взятки в размере 10 миллионов рублей за предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в областной собственности, по которому должна была пройти трасса «Меридиан» (часть маршрута Западная Европа-Западный Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург).

Интересно, к каким выводам о причине пожара в областном БТИ придут пожарные эксперты - архив сгорел из-за короткого замыкания или поджога?

В приемной ОГУПа нам не смогли сообщить о том, какой ущерб нанес огонь архивам ведомства.
   
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16 2849
#пожар
6

Комментарии (16)

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гостья

1 минуту назад
как то прям во время всё сгорело то)))))) явно кому то выгодно
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привет от Мыхала Иваныча

8 минут назад
да уж" редкий" случай , обычно водой " заливает" подвалы,или " крысы " уничтожают . наказаны будут , электрик или" швабровка ".
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Наполеон

25 минут назад
Да и новое руководство там уже, какой смысл ... Кстати, ему и отвечать
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Известно что

25 минут назад
В бти сейчас новое руководство. Порядок навели. Старейшая организация. Прошла теперь огонь, воду и медные трубы.
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Наполеон

29 минут назад
Жаль. Сенсации не будет. Да к тому же все оцифровано. Бумажный носитель только как дубликат. По старинке.
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Правдолюб

32 минуты назад
Все цело. Пожарные вовремя прибыли. Инфа 100 процентная. Проводка загорелась
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Иван

33 минуты назад
Вообще нарущение на лицо, в помещениях архива не должно быть проводок. А там была
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Сойти с ума

36 минут назад
Сто процентов проводка.
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Боцман

38 минут назад
Дело будет шито-крыто, карты правду говорят )))
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Гадалка

40 минут назад
следующий пожар будет в УИЗО и Росреестре
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