Происшествия
сегодня, 11:53
В Липецке горели архивы БТИ
Сегодня в 08:44 в административном здании по улице Терешковой, 30/2 в Липецке вспыхнул пожар.
Пламя, в здании принадлежащем ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация", тушили четыре отделения пожарных. Огнем повреждена внутренняя отделка и архивные документы в помещении архива на площади 15 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Примечательно, что в октябре по материалам УФСБ России по Липецкой области следственной частью УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении директора ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асии Хасановой по ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, Хасанова незаконно предоставляла многомиллионные займы из средств ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» под минимальный процент либо без такового аффилированным с организацией коммерческим структурам, а также приближенным сотрудникам предприятия. Кстати, в ходе обысков помещения «Липецкоблтехинвентаризация» и по месту жительства Асии Хасановой были, по данным источника GOROD48в правоохранительных органах, обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконное отчуждение объектов областной собственности без соблюдения конкурсных процедур и по значительно заниженной стоимости.
Кстати, Асия Хасанова была подчиненной начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, в октябре этого года арестованной по ходатайству следственных органов Басманным райсудом Москвы по обвинению в преступлениях, наказание по которым предусмотрено п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («незаконное образование юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Экс-чминовнице и ее бывшему заместителю Михаилу Бакланову вменяют получение взятки в размере 10 миллионов рублей за предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в областной собственности, по которому должна была пройти трасса «Меридиан» (часть маршрута Западная Европа-Западный Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург).
Интересно, к каким выводам о причине пожара в областном БТИ придут пожарные эксперты - архив сгорел из-за короткого замыкания или поджога?
В приемной ОГУПа нам не смогли сообщить о том, какой ущерб нанес огонь архивам ведомства.
Примечательно, что в октябре по материалам УФСБ России по Липецкой области следственной частью УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении директора ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асии Хасановой по ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, Хасанова незаконно предоставляла многомиллионные займы из средств ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» под минимальный процент либо без такового аффилированным с организацией коммерческим структурам, а также приближенным сотрудникам предприятия. Кстати, в ходе обысков помещения «Липецкоблтехинвентаризация» и по месту жительства Асии Хасановой были, по данным источника GOROD48в правоохранительных органах, обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконное отчуждение объектов областной собственности без соблюдения конкурсных процедур и по значительно заниженной стоимости.
Кстати, Асия Хасанова была подчиненной начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, в октябре этого года арестованной по ходатайству следственных органов Басманным райсудом Москвы по обвинению в преступлениях, наказание по которым предусмотрено п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («незаконное образование юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Экс-чминовнице и ее бывшему заместителю Михаилу Бакланову вменяют получение взятки в размере 10 миллионов рублей за предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в областной собственности, по которому должна была пройти трасса «Меридиан» (часть маршрута Западная Европа-Западный Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург).
Интересно, к каким выводам о причине пожара в областном БТИ придут пожарные эксперты - архив сгорел из-за короткого замыкания или поджога?
В приемной ОГУПа нам не смогли сообщить о том, какой ущерб нанес огонь архивам ведомства.
гостья
привет от Мыхала Иваныча
Наполеон
Известно что
Наполеон
Правдолюб
Иван
Сойти с ума
Боцман
Гадалка