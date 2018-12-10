Огромный ком снега рухнул на дорогую иномарку на рынке в Липецке

В этот момент в машине находились люди.

Сегодня на Октябрьском рынке с козырька навеса крыльца на Audi A4 allroad quattro упал огромный ком снега.

В этот момент в машине находился Виталий Самохин с супругой. Они подъехали на парковку рядом с входом в рынок. Супруги хотели уже выходить, как произошел обвал. По словам продавщицы, которая наблюдала ситуацию со стороны, автомобиль от удара просел до асфальта.

К видимым на данный момент последствиям стоит отнести вмятину в крыше, которую можно наблюдать даже из салона, на капоте, оторванную щетку стеклоочистителя.

- Нам сначала сотрудники рынка говорили, что мы проезжали мимо крыльца, но на записи видно наш припаркованный автомобиль, - рассказывает Виталий Самохин. – Потом показали на столбы, где висят объявления, но из машины их не заметишь.

Красные листовки приклеены на уровне глаз очень высоких людей. Но примечательно, что после инцидента рядом с опасным объектом начали выставлять ограждения и сигнальные ленты. Однако, проезд под входной группой так и остался открыт. Как заметили бывалые рынка, снег падает здесь не первый раз; так, под "лавину" уже попали другой автомобиль и палатка.