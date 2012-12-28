«Винограду кирдык»: растения на дачах и огородах не пережили заморозка

Сегодня ночью в Липецкой области зафиксированы рекордные заморозки , каких не было почти 30 лет. Столбики термометров опустились до 4 — 7 градусов ниже ноля. В соцсетях садоводы рассказывают о потерях.