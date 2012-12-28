Общество
1146
58 минут назад
10
«Винограду кирдык»: растения на дачах и огородах не пережили заморозка
Сегодня ночью в Липецкой области зафиксированы рекордные заморозки, каких не было почти 30 лет. Столбики термометров опустились до 4 — 7 градусов ниже ноля. В соцсетях садоводы рассказывают о потерях.
Жители Сокола тоже обсуждают заморозок:
«Цветы побило. Ежемалина и ежевика молодые побеги побили. В ведрах лед…».
«Виноград побило и смородину…».
«На Баумана в 6.30 было +3. Мороз не замечен. А вот из Борисовки позвонили, были все -5. Клён стоит весь чёрный»..
«А в Большом Хомутце столбик опустился до -7».
«На Баумана в 5.30 всё в изморози...».
«На М……ловке был мороз, машины покрыты инеем и у перца листья повяли…».
«На Карбышева виноград кирдык…».
«Виноград побило и фасоль…».
У некоторых садоводов с улицы Бабушкина мороз побил южную шелковицу, цветы, повредил всходы раннего картофеля.
Шелковица не пережила заморозок и на Матырском.
В Стрелецких Хуторах Усманского района у садоводов побило виноград, яблони и лук.
После полудня хлевенец Николай Санин подвел печальный итог:
1
6
2
0
0
Комментарии (11)