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58 минут назад
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«Винограду кирдык»: растения на дачах и огородах не пережили заморозка

Сегодня ночью в Липецкой области зафиксированы рекордные заморозки, каких не было почти 30 лет. Столбики термометров опустились до  4 — 7 градусов ниже ноля. В соцсетях садоводы рассказывают о потерях.

Один из героев публикаций GOROD48, хлевенский садовод Николай Санин, выращивающий даже хурму и инжир, поделился со своими подписчиками печалью: заморозок побил орех и виноград.



Жители Сокола тоже обсуждают заморозок:

«Цветы побило. Ежемалина и ежевика молодые побеги побили. В ведрах лед…».

«Виноград побило и смородину…».

«На Баумана в 6.30 было +3. Мороз не замечен. А вот из Борисовки позвонили, были все -5. Клён стоит весь чёрный»..

«А в Большом Хомутце столбик опустился до -7».

«На Баумана в 5.30 всё в изморози...».

«На М……ловке был мороз, машины покрыты инеем и у перца листья повяли…».

«На Карбышева виноград кирдык…».

«Виноград побило и фасоль…».

У некоторых садоводов с улицы Бабушкина мороз побил южную шелковицу, цветы, повредил всходы раннего картофеля.

Шелковица не пережила заморозок и на Матырском.

В Стрелецких Хуторах Усманского района у садоводов побило виноград, яблони и лук.

После полудня хлевенец Николай Санин подвел печальный итог:

заморозки
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
indesit
8 минут назад
Этот регион, официально, зона рискованного земледелия. И тем более, не юга. Виноградику захотели, ага.
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Можно подумать
40 секунд назад
На юге такого быть не может.
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мнение народа
11 минут назад
Ничего страшного всё заново вырастет
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...
12 минут назад
Можете отменять садовые автобусы и вернуть выделенные деньги в бюджет,лучше их на дороги потратить...
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кит
25 минут назад
М-да ! Рискованное земледелие ! В Копченке в 5 утра минус 3 ! Пострадали укрытые -ранний картофель,цветки на клубнике ,повторю,что укрытые пленкой !А в теплице ,тоже укрытые ,ничего не пострадало!А перец и баклажан в дом занес. Огурцы и помидоры начали цвести как раз в теплице посаженные,целы!
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Пенсионерка
12 минут назад
Молодец, что-то спас. Теплица - дело хорошее.
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Ветеран
41 минуту назад
Помнится, что в 80- х мой отец с соседом в морозную ночь дежурили в саду ночью..., жгли дымовые шашки и тем самым спасли цветущие яблони и кустарники...
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Пенсионерка.
44 минуты назад
Боюсь, фруктов в этом году мало будет. В первую очередь весенний заморозок завязь на деревьях бьёт. Это ещё по Крыму хорошо знаю. Я там жила когда-то.
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Пенсионерка
14 минут назад
Да, с местной клубникой теперь тоже, наверное, всё будет очень проблемно.
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кит
6 минут назад
Да, с местной клубникой теперь тоже, наверное, всё будет очень проблемно. Местная клубника будет,но позже
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