Общество

57 минут назад

За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно

7 1141
#убийство ребенка
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно

Собранные следственными органами СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней местной жительнице, виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что подсудимая, тщательно скрывавшая свою беременность от близких, в марте 2018 года почувствовала признаки родов. Не сообщив мужу об истинной причине своего состояния, отправила его на улицу встречать бригаду «скорой». В отсутствии супруга мать троих детей родила четвертого ребенка над биотуалетом. Новорожденная девочка упала в ведро вниз головой и захлебнулась содержимым. Прибывший по вызову мужа фельдшер констатировала смерть младенца. Согласно выводам экспертов, девочка родилась здоровой и доношенной, а её смерть наступила в результате утопления.

Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия, назвав причиной своего поступка – материальные трудности. Не желая иметь четвертого ребенка, она скрывала беременность, на учете в женской консультации не состояла и за медицинской помощью не обращалась. Эксперты признали её вменяемой и не нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера. В момент совершения преступления она осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела следователем внесены представления в адрес должностных лиц системы профилактики с целью усиления контроля многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и принятия комплекса мер для предупреждения преступлений в отношении детей.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

7 1141
#убийство ребенка

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

5 минут назад
О как , родила, утопила и живи спокойно дальше е.ись и плодись.
ответить

На кол эту мать

5 минут назад
это правосудие вот это судебная система это Липецк детка . Как так за убийство дали 3 года условно да эту не знаю как назвать на кол надо сука и испытательные работы на ближ 10 лет . За бут водки тут кто то спер дали 4 года , а за такое 3 условно вы че не в себе судья ????? Вы что вообще охерели человеческая жизнь ничего не стоит . Господи система МВД в Липецке погрызла в оборотнях и система судебная сгнила
ответить

липчанка

16 минут назад
Родила выносила неужели нельзя отказную было написать зачем было топить.аборт не сделала грех а утопить младенца в дерьме нет.может кто и удочерил бы.это уровень нашей с вами жизни налицо.в войну выкармливали а сейчас с минималкой которую платят хуже некуда.
ответить

!

30 минут назад
((( как с котенком(((
ответить

Гость

39 минут назад
Овца ,не хочешь детей аборт делай ,зачем так с малышкой.
ответить

контрацептивы нынче дороги

39 минут назад
Одичание и деградация..
ответить

Логика

41 минуту назад
г48 зачем вы это пишите? чтобы другие беременные бабы прочитали и поняли, что за убийство своего ребенка дают 3 года условно? а еще помочь надо...ведь они рожают, а потом оказываются в трудной жизненной ситуации...только злите
ответить

Еще в рубрике

Ледорубами по новой плитке
#субботник #гололед
3
Ледорубами по новой плитке

29 минут назад

Общество
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»
#война #Италия #партизаны
1
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»

31 минуту назад

Общество
Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт
#коммунальная авария
2
Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт

сегодня, 15:27

Общество
Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!
#стословсулицы
4
Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!

сегодня, 15:12

Общество
СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками
#сосульки
4
СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками

сегодня, 14:30

Общество
197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Горкассы-Л»
#коммунальные платежи
10
197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Горкассы-Л»

сегодня, 14:29

Общество