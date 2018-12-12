За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно

Собранные следственными органами СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней местной жительнице, виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что подсудимая, тщательно скрывавшая свою беременность от близких, в марте 2018 года почувствовала признаки родов. Не сообщив мужу об истинной причине своего состояния, отправила его на улицу встречать бригаду «скорой». В отсутствии супруга мать троих детей родила четвертого ребенка над биотуалетом. Новорожденная девочка упала в ведро вниз головой и захлебнулась содержимым. Прибывший по вызову мужа фельдшер констатировала смерть младенца. Согласно выводам экспертов, девочка родилась здоровой и доношенной, а её смерть наступила в результате утопления.

Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия, назвав причиной своего поступка – материальные трудности. Не желая иметь четвертого ребенка, она скрывала беременность, на учете в женской консультации не состояла и за медицинской помощью не обращалась. Эксперты признали её вменяемой и не нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера. В момент совершения преступления она осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела следователем внесены представления в адрес должностных лиц системы профилактики с целью усиления контроля многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и принятия комплекса мер для предупреждения преступлений в отношении детей.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.