В Липецке пассажирский автобус протаранил семь автомобилей

Авария произошла около 08.30.

Сегодня утром в Липецке на улице 9 Мая автобус маршрута №30 протаранил семь легковых автомобилей. По словам очевидцев, массовая авария произошла, когда водитель автобуса выезжал со стоянки.



Владельцы разбитых машин ждут сотрудников ГИБДД для составления протоколов.

