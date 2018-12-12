Происшествия

51 минуту назад

В Липецке пассажирский автобус протаранил семь автомобилей

8 2021
#авария #ДТП
4
В Липецке пассажирский автобус протаранил семь автомобилей

Авария произошла около 08.30.

Сегодня утром в Липецке на улице 9 Мая автобус маршрута №30 протаранил семь легковых автомобилей. По словам очевидцев, массовая авария произошла, когда водитель автобуса выезжал со стоянки.

Владельцы разбитых машин ждут сотрудников ГИБДД для составления протоколов.
8 2021
#авария #ДТП
4

Комментарии (8)

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Киану Ривз

1 минуту назад
ВОРЧУН, как в к/ф "Скорость".
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ВОРЧУН

8 минут назад
ОДИН ВОПРОС - КАК???
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Иван Таранов

12 минут назад
Беспилотник испытывали.
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(_*_)

16 минут назад
Ждать будут долго......
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^_^

25 минут назад
место что то напоминает стоянку автобусов? Правда там на въезде висит кирпич, разрешено только автобусам. Так что еще неизвестно, кто неправ.
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Веселый народ

34 минуты назад
Водила, наверное, наследство получил от американского дядюшки-миллионера?
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vvv

37 минут назад
...ему на работу надо .....а они мешают
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indezit

38 минут назад
Как в Перми.
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