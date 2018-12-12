Происшествия
51 минуту назад
В Липецке пассажирский автобус протаранил семь автомобилей
Авария произошла около 08.30.
Сегодня утром в Липецке на улице 9 Мая автобус маршрута №30 протаранил семь легковых автомобилей. По словам очевидцев, массовая авария произошла, когда водитель автобуса выезжал со стоянки.
Владельцы разбитых машин ждут сотрудников ГИБДД для составления протоколов.
Владельцы разбитых машин ждут сотрудников ГИБДД для составления протоколов.
Киану Ривз
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Иван Таранов
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