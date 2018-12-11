сегодня, 15:30
«Перед приездом «скорой» он стоял на коленях, а перед приходом полиции молился у икон»
В Липецком областном суде, где сегодня началось слушание дела 25-летнего Владимира Царёва, обвиненного в убийстве двухлетнего ребенка, коллегия присяжных и участники процесса заслушали показания 28-летней матери малыша.
Первый день судебного следствия начался с опроса матери жертвы преступления. Женщина высказалась против появления в прессе данных о ней, поэтому GOROD48 ее имя не называет. Опрос матери мальчика вели прокурор Нина Гончарова, адвокат Владимира Царёва и судья Олег Мирошник. Женщина сообщила следующее.
Она познакомилась с Владимиром Царёвым в конце весны 2017 года. Женщина сразу рассказала своему парню о наличии двух детей от разных мужей — семилетнем мальчике и двухлетнем малыше. С отцом последнего он уже вела бракоразводный процесс и собирала против него улики, чтобы лишить того родительских прав — фиксировала все телефонные разговоры на аудиозаписи.
Летом дети женщины гостили у бабушки. Тем временем мать мальчиков и Царёв начали жить вместе. Пара навещала детей, и женщина не замечала за своим избранником жестокости по отношению к ребятам. Наоборот, младшего тот научил одеваться, а старшего — кататься на велосипеде. Мать мальчиков говорит, что с течением времени они начали называть ее сожителя «папа Вова».
«Папа Вова» официально нигде не трудился, подрабатывал у своего дяди. Тот держал сервис ритуальных услуг. В обязанности племянника он включил торговлю похоронными принадлежностями, окрашивание и вкапывание оградок, установку памятников. Владимир работал там время от времени, поэтому согласился сидеть с детьми своей жительницы. Она трудилась на сортировке почты в отделении на улице Гагарина. Брала исключительно ночные смены, чтобы днем быть с детьми. Проблем до дня трагедии в семье не было: никто детей не бил. Если у мальчиков и появлялись синяки, то оттого, что сами обо что-то ударялись.
В конце октября 2017 года у женщины выпало две ночные смены — с 28 на 29 и с 29 на 30 октября. Днем в эти дни мать детей была дома и заметила на щеке младшего сына синяк. Дети и сожитель на ее вопрос ответили, что мальчики резвились на кровати, и младший ударился о перегородку. Вечером 29 октября, накормив сыновей борщом, женщина отправилась на работу. Около восьми вечера мать позвонила домой узнать как дела. Сожитель ответил ей, что мальчики не слушаются. Мать посоветовала всем ложиться спать.
Примерно в полночь сожитель в истерике позвонил матери мальчиков. Он сказал ей, что младший мальчик потерял сознание, у него изо рта пошла пена. Мать сразу же бросилась вызывать такси и наказала Царёву звонить в «скорую». Когда женщина приехала домой, ее сын в одном подгузнике лежал без движения на кровати. Мать стала делать ему искусственное дыхание, а сожитель на коленях божился перед ней, что ничего не делал.
Прибывшие врачи забрали мать и мальчика в детскую областную больницу. Там ребенка отправили на исследование МРТ; врачи никак не могли понять причину комы у ребенка — травма, отравление… Сама мать призналась медикам, что ребенок родился через кесарево сечение и первые сутки из-за недоразвитых легких провел под аппаратом ИВЛ. Мальчика перевели в реанимацию, а мать отправили домой.
В начале третьего ночи женщина приехала домой. По ее словам, именно тогда сожитель признался, что из-за плохого поведения дважды ударил мальчика кулаком по голове. Когда тот потерял сознание, начал трясти ребенка, пытаясь привести в чувство. Мальчик не отвечал, и мужчина позвонил своей сожительнице. По ее словам, до приезда полиции (врачи нашли на теле мальчика множество гематом и сообщили об этом правоохранителям), Царёв стоял у икон и молился.
Приехавший наряд забрал пару в отдел полиции №2. Там полицейские ей сказали: «Он во всем признался. Смотри, с кем ты жила»…
По словам матери забитого до смерти ребенка, она из-за трагедии стала испытывать проблемы с памятью, лечилась у невролога и психолога. И именно поэтому в нее показаниях много нестыковок. Женщина, несмотря на признание своего сожителя, долго не говорила об этом следствию, зато сразу же передала аудиозапись разговора с сожителем, когда тот ей звонил и говорил о потерявшем сознании ребенке.
Мать погибшего мальчика сегодня уже опросили прокурор, адвокат и судья. Так, адвокат начал выяснять судьбу помытой и пропавшей из дома скалки, назначение этого бытового предмета. Женщина не смогла рассказать, где сейчас утварь, но утверждала, что единственное назначение скалки — способ коррекции плоскостопия у старшего сына. На многие слова своей экс-сожительницы сидевший напротив неё Владимир Царёв ухмылялся и качал из стороны в сторону головой. Когда женщину спрашивали о том, бьет ли она детей, а та ответила отрицательно, в зале прозвучала реплика «Врёт...».
Судья Олег Мирошник задавал вопросы последним до перерыва в слушании.
Председательствующий пытался прояснить всего пару моментов, но его вопросы стали кульминацией опроса матери малыша. Мирошник поинтересовался, как быстро на теле ее сына проявлялись синяки. Та ответила, что в течение суток. По этой логике женщина должна была увидеть побои, которые зафиксировали медики (на приобщенных к делу фото видны множественные синяки в области паха и ягодиц) и о которых сообщили в полицию. Почему она их не заметила? На этот вопрос мать ребенка не смогла ответить.
Также женщина не смогла ответить, почему, узнав от сожителя об ударах в голову, не сообщила об этом в реанимацию. Там в это время врачи проводили всяческие исследования, пытаясь установить причину потери сознания ребенком. По словам женщины между признанием ее сожителя и приездом полиции прошёл час. Но за это время мать не нашла момента, чтобы сообщить врачам важные данные.
...Добавим, что на теле ребенка нашли 26 повреждений. У малыша были травмы от разрыва селезенки до отёка мозга. Не приходя в сознание, ребенок умер днем 1 ноября 2017 года.
Вердикт о виновности или невиновности Владимира Царёва вынесут присяжные, а вот срок наказания в случае обвинительного решения определит Олег Мирошник. Царёву грозит заключение вплоть до пожизненного.
Вика
Еж
просто ужас
гостья
гостья
гостья
Стас
Хз
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Не могу промолчать